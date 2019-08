Ícono del Barcelona: “No quiero a Neymar, sería una bomba dentro del vestuario” [VIDEO]

Luego de la reunión entre el Barcelona y PSG por Neymar que se llevó a cabo en París, el exfutbolista e ícono del conjunto azulgrana, el búlgaro Hristo Stoichkov, opinó duramente sobre la posible vuelta del brasileño y señaló que sería una falta de respeto. El video fue subido a YouTube.

“El Barcelona no necesita a Neymar. No tiene sitio para jugar porque tiene jugadores muy importantes. Están Dembélé, Griezmann, Suárez y Messi. ¿Dónde le van a poner a jugar? Sería una bomba dentro del vestuario. Por mi parte, no quiero que vuelva. Tiene presión por todos lados”, dijo Stoichkov al programa El Madruguete de TUDN en México, tal como se aprecia en las imágenes de YouTube.

“Seguramente hay un grupo de jugadores que quieren que regrese y le piden al presidente un esfuerzo pero el Barcelona no va mover no un solo euro para que vuelva. El Barcelona no tiene dinero para pagar al PSG”, advirtió el búlgaro, quien defendió la camiseta culé en dos etapas (1991-1995 y 1996-1998). El video tiene miles de reproducciones en YouTube.

Según la prensa española, el Barcelona presentó en la reunión una oferta de 100 millones de euros y como parte de pago entregarían a Iván Rakitic y Philippe Coutinho. En ese sentido, el exdelantero búlgaro defendió a los dos jugadores. “La opción del Barça de ofrecer un jugador al PSG es una falta de respeto, porque Rakitic es un gran jugador y siempre ha defendido los intereses del Barcelona”, comentó.

“Primero porque Ivan Rakitic es un gran trabajador, un chico muy humilde que jamás ha bajado la guardia y siempre ha defendido los intereses del Barcelona. Coutinho costó mucho dinero pero tiene mucho fútbol y le defiendo y ojalá ningún jugador del Barça se marche”, concluyó.