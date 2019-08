Raúl Fernández sobre las críticas de Alfredo Honores: “Siempre voy a hablar como peruano” [VIDEO]

Raúl Fernández se mostró sorprendido este miércoles que Alfredo Honores, expreparador de arquero de la selección peruana, haya utilizado su nombre para descargar su molestia por la contratación de Óscar Ibáñez para ocupar su puesto en la Videna.

El arquero de la Universidad César Vallejo le respondió al exintegrante del comando técnico de Ricardo Gareca. Honores aseguró que durante su etapa en la selección era un desastre.

“Me sorprendió. Yo trabajé con él hace once años (en Universitario). Es raro que no haya renovado con el comando técnico de Perú. Hace tiempo no estoy en la selección nacional. Yo no busco polemizar, uno tiene que saber bien lo que vale y yo tengo mi identidad clara: soy peruano y siempre voy a hablar como tal”, manifestó Raúl Fernández.

Honores había dicho que Fernández fue un ‘desastre’ mientras trabajo bajo las órdenes de Óscar Ibáñez en la época de Sergio Markarián durante las eliminatorias a Brasil 2014.

“Me incomoda la llegada de Ibáñez porque estuvo como preparador de arqueros en la era Markarián y Raúl Fernandéz fue un desastre. No conversé con Gareca, pero lo quiero mucho. Parece que se lo comieron. El enemigo de un peruano es otro peruano”, aseguró Honores.