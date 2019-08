No pidió arquero

Lambayeque. Sorprendido, así se mostró el técnico de Juan Aurich, Pepe Soto, cuando se le consultó por la posible contratación de un arquero más para el equipo.

Como es sabido, en las últimas semanas Juan Aurich se puso en contacto con Ronald “Banana” Ruiz y luego con Exar Rosales. Este último podría pegar la vuelta al “Ciclón” si su actual club Ayacucho F.C. le permite salir.

Ante ello, el estratega del “Ciclón” dejó en claro que no es su intención remover a Jesús Cisneros o a Renzo Cáceres, quienes actualmente son los porteros del club.

“De mi parte no he pedido arquero, en ningún momento toqué ese tema con los directivos. No sé de dónde sale que va a venir Exar (Rosales). Si los directivos lo están viendo, hay que ser serios en esto, acá tenemos nuestros arqueros que son Jesús (Cisneros), Renzo (Cáceres) y (Jorge) Stucchi. Hay que evaluarlo”, señaló Pepe Soto.

En otro momento comentó que ya tiene todo listo para el enfrentamiento de este sábado a las 3:00 p. m. ante Cienciano en la ciudad del Cusco. Consideró que será un partido difícil por la altura y también por la calidad de jugadores que tiene el elenco rojo. Aurich viaja hoy al Cusco, haciendo conexión en Lima.

Esperan carné

En tienda chiclayana se espera que lleguen los carnés de cancha de Gustavo Collante y Alejandro Ramírez, para que debuten el sábado.