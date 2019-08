Deportivo Municipal no acepta denuncia de Arévalo Ríos y lo acusa de no decir la verdad

La historia entre Deportivo Municipal y Arévalo Ríos no ha terminado. El mundialista acusó al directivo Alberto Borda de haber solicitado dinero para su liberación, situación que finalmente sí se dio.

"Antes de hablar y decir cómo me desvinculé del club, ¿por qué los directivos no le dicen la verdad a la gente? Que Borda pidió un dinero para poder dejarme salir del club, lo cual ya se lo mandaron. No los tapen más, escribió un ofuscado Arévalo Ríos en Twitter.

Alberto Borda no se guardó nada y respondió a las acusaciones de Egidio Arévalo Ríos. "Él salió del club en una no muy buena situación en mayo, pidió licencia por dos meses y luego apareció en Correcaminos entrenando cuando tenía contrato hasta noviembre”, indicó el directivo de Deportivo Municipal a Ovación.

“Él se quiso desligar y no aceptamos. Él argumentaba que era jugador libre pero no era así, cruzamos varias cartas y el 22 de julio se cortó toda la comunicación con él”, señaló Alberto Borda sobre Egidio Arévalo Ríos.

“Yo fui el encargado de negociar su salida. Por supuesto que yo voy a negociar por la institución, él está dolido porque no se puede rescindir de manera unilateral. Simplemente se pidió un dinero, el club pagó, se le liberó y ya está, para nosotros es capítulo cerrado”, concluyó el directivo de Deportivo Municipal.