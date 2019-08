Fleischman lanza fuerte crítica contra directivo del Inter de Porto Alegre que vino a negociar por Guerrero [VIDEO]

Rodrigo Caetano, director ejecutivo del Inter de Porto Alegre, visitó nuestra capital para reunirse con sus pares de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) con el fin de poder persuadirlos para que Paolo Guerrero no sea convocado en los amistosos de septiembre. El alto directivo ofreció una conferencia de prensa detallando la razón de su visita, sin embargo, este gesto no fue muy bien recibido por Eddie Fleischman quien hizo un paréntesis señalando que esa gestión poralizó a la hinchada de la selección peruana. El video está en Youtube.

“El señor Caetano no necesita anunciar su venida y hacer una conferencia de prensa. Si él quiere hacer un pedido especial por Paolo Guerrero por el valor que tiene, por todo lo que importa, por el valor del partido del Inter de Porto Alegre, por todo eso, no anuncia; va a la Videna, se reúne con quien se tiene que reunir, habla con quien tiene que hablar y presenta su pedido”, manifestó en Fox Sport Perú.

El periodista deportivo enfatizó en más de una vez que no era necesario realizar una rueda de prensa, ya que, según él, todo se tenía que trabajar por interno y con perfil bajo. El video se puede encontrar en Youtube, y en el se aprecia el disgusto del panelista de Fox Sports.

“A mí que no me cuenten el cuento, porque para mi es un cuento simplemente de imagen y meter presión pública porque para esto no había ninguna necesidad de conferencia de prensa”.

“El señor Rodrigo Caetano ha podido hacer toda su gestión en silencio, por qué lo hace público, por qué somete al medio deportivo a un debate que polariza la afición con respecto al tema cuando él puede hacer su pedido discreto, en privado, si tanta confianza y tanto creen que la federación les debe”, finalizó Fleischman.

El directivo del club, donde milita Paolo Guerrero, visitó Lima y se reunió con el presidente de la FPF, Agustín Lozano. El mandamás del fútbol peruano indicó que la decisión no venía por su lado, sino por el comando técnico de la Bicolor que es liderado por Ricardo Gareca.

El problema que atraviesa el Inter de Porto Alegre y donde el Depredador es protagonista, surge a raíz de que el partido de vuelta por la semifinales de la Copa de Brasil es un día antes que el duelo Perú vs. Ecuador (5 de septiembre). El 9 incaico es un elemento indiscutible en las convocatoria del Tigre y al recibir el llamado no podría jugar por su club. El Colorao agota esfuerzos para tener a su artillero en el crucial duelo.