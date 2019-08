Jorge Valdano sobre posible fichaje de Neymar al Real Madrid: “No es el jugador que necesitan”

La novela de Neymar no tiene fin. Según la prensa española el Real Madrid pelea por contratar al brasileño, pero hay opositores a su llegada. Uno de ellos es Jorge Valdano.

El exfutbolista argentino declaró para la radio española Onda Cero su punto de vista sobre la posible llegada del brasileño al equipo madridista.

“El fichaje de Neymar no me parece del todo adecuado para el Real Madrid, el club necesita reforzarse más en otras zonas del campo. Me parece que hay zonas en el terreno de juego que necesitan más ser reforzadas. Al equipo le hace falta juego y tienen que tomar decisiones”, manifestó Valdano.

El exjugador argentino reconoció que Madrid debe fichar más jugadores para mejorar el nivel del equipo. Entre sus propuestas esta usar a Gareth Bale como intercambio para conseguir al francés Paul Pogba.

“Estoy convencido de que el Real Madrid todavía tiene que ir al mercado para compensar el equipo. Me parece que lo de Pogba se ha enfriado. Siempre pensé que Bale entraría en la operación de Pogba y rebajaría el precio de la operación”, finalizó.