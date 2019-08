Referente de River Plate ninguneó el fichaje de De Rossi a Boca Juniors [VIDEO]

El experimentado volante italiano Daniele De Rossi hará su debut oficial con la indumentaria de Boca Juniors este martes 13 de agosto en el marco de los dieciseisavos de final de la Copa Doméstica.

El ‘tano’ jugará su primer partido oficial con la casaquilla ‘xeneize’ contra su similar de Almagro en busca de un boleto a los octavos de la Copa Argentina 2019.

En ese contexto, un referente del clásico rival, River Plate, brindó declaraciones a la cadena internacional ‘Fox Sports Radio’ y se refirió a la nueva estrella boquense.

“¿De Rossi? No lo conozco, ¿Quién es? De verdad, no lo conozco”, acotó el multicampeón ‘millonario’ Norberto Alonso sobre el exfutbolista del AS Roma de la Serie A.

Posteriormente, cuando el conductor del programa radial argentino le contó que el campeón del mundo con Italia dijo que es hincha de Boca, fue todavía más ‘atrevido’. “Le dijeron que diga que es hincha de Boca”, apuntó Alonso.

Asimismo, Norberto Alonso también habló sobre un posible cruce con Boca Juniors en la Copa Libertadores en semifinales. “Me encantaría, los espero siempre”, subrayó el prócer de River Plate.