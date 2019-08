Alfredo Honores perdió los papeles con Alan Diez tras su polémica salida de la FPF [AUDIO]

Nuevamente la interna de la Federación Peruana de Fútbol (FPF) se ve envuelto en polémica. Y es que este martes, el expreparador de arqueros de la selección peruana, Alfredo Honores, dio sorprendentes declaraciones tras su salida del cargo y que involucran a Ricardo Gareca.

Honores reveló que la persona quien se le acercó para comunicarle que ya no contarían más con él fue el propio Ricardo Gareca. No obstante, el exintegrante del cuerpo técnico del Tigre dejó entrever que el técnico argentino fue manipulado por presuntos intereses que hay en la FPF.

“Cuántas cosas se manejan bajo la mesa de forma oscura, hay un montón de intereses. Pero lo que sí me indigna es que me roben mi trabajo, mi proyecto para mejorar la actuación del arquero peruano”, dijo en una entrevista con Capital deportes.

“Me dijo hasta acá nomás y punto, yo tampoco le pedí explicaciones porque no correspondía", manifestó Alfredo Honores sobre su reunión con Gareca. "“Se lo comieron a Ricardo. Por ahí respondió a intereses más fuertes de lo que mi persona vale”, añadió.

Alfredo Honores se descontroló con Alan Diez

Al término de la entrevista, Alfredo Honores tuvo un candente momento con el periodista Alan Diez, quien le dijo al expreparador de arqueros de la selección peruana que no siga con la violencia.

“¿Cuál violencia, Alan? Escúchame una cosa, yo no tengo hijos, no tengo nietos, no tengo nada que perder, hermano. Acá el que viene a decirme las cosas de frente me lo dice y punto. Y nos sacamos la mi... y punto. Yo soy de barrio, hue...”, culminó el exayudante de Ricardo Gareca en la selección peruana.