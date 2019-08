Óscar del Portal critica a voleibolistas peruanas y pone a medallistas como ejemplos a seguir [VIDEO]

Óscar del Portal, presentador del programa “América deportes”, se mostró indignado con la inasistencia de las voleibolistas peruanas en la clausura de los Juegos Panamericanos Lima 2019 que se realizó el pasado domingo 11 de agosto en el Estadio Nacional.

Para el periodista deportivo, este hecho significó un traspié de las jugadoras de la selección femenina de vóley, motivo por el que aprovechó las cámaras de su programa para brindarles un consejo y dar su punto de vista.

“Soy hincha de todos los deportes, pero últimamente, muchos futbolistas y muchas voleibolistas, no lo digo por Karla Ortiz, se desubican. Deberían aprender mucho de otros deportes que no son tan difundidos; sin embargo, los deportistas se muestran como deben hacerlo. Con paciencia, dedicación y tratando de hacer lo posible”, señaló Óscar del Portal.

Además, sostuvo que no estuvo bien que faltaran al cierre de Lima 2019. “Lo digo porque a mí no me gustó. Ustedes no hicieron una buena participación en los Panamericanos. Tampoco lo hizo Paola Mautino, pero estuvo en la ceremonia de clausura. Ella posteó en una foto: ‘no han sido mis mejores juegos’. Las chicas del vóley estaban molestas y no fueron a la clausura. Lo entiendo, pero no significa que esté bien”, agregó.

Por último, Óscar del Portal les envió un consejo a las integrantes de la selección femenina de vóley. “Pequeños detalles nos van a convertir en mejores personas. Lo digo con mucho cariño y total admiración”, finalizó.

Recordemos que al culminar el encuentro contra Colombia por los Panamericanos Lima 2019, la capitana Karla Ortiz señaló que no tuvieron una preparación correcta para el evento porque la FPV no les había dado las facilidades.