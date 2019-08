Alexandra Grande responde a Karla Ortiz: “Hay que buscar la manera y no excusas” [VIDEO]

Alexandra Grande le dio una gran alegría durante los Panamericanos Lima 2019 al conseguir la medalla de oro en karate kumite. Luego de este triunfo, la deportista peruana brindó una conferencia de prensa, en la que se refirió a la denuncia que hizo Karla Ortiz, capitana de la selección femenina de voleibol, en contra de la FPV.

“Todos los deportistas la hemos pasado duro y creo que la seguiré pasando duro. Hay que buscar la manera (de superar la adversidad) y no excusas”, señaló Alexandra Grande a las cámaras del programa América Noticias.

Recordemos que luego de perder contra Colombia, Karla Ortiz sostuvo que la FPV no le brindó las facilidades para prepararse para los Juegos Panamericanos Lima 2019, lo que generó, según ella, que no obtengan los resultados deseados.

“Agradezco a los colegios que nos han brindado sus canchas para entrenar, no teníamos agua. Son cosas que la verdad, al hablarlo, voy a perjudicar más a mi federación, lo cual no quiero. Nadie sabe la realidad que nosotras pasamos día a día, lo que hacen es juzgarnos, criticarnos, decir que no servimos para nada, pero no saben lo que pasan todas estas niñas”, dijo la capitana peruana en aquella ocasión.

Por otra parte, Alexandra Grande, bicampeona en los Panamericanos, comentó que no se siente un máximo referente para los futuros deportistas. “No sean como yo, sean mejores”, comentó la karateka a Radio Capital.

“Yo creo que si buscas ser como alguien es como buscar un punto, poner un límite”, agregó la medallista de oro en los Panamericanos Lima 2019 en el programa que tienen Fiorella Rodríguez y Alan Diez.