Cristiano Ronaldo explicó cuáles son sus diferencias con Lionel Messi

Cristiano Ronaldo se refirió este martes a la eterna rivalidad con Lionel Messi, puesto que, ambos jugadores han marcado una era dentro del fútbol mundial al repartirse durante 10 años la hegemonía del Balón de Oro con cinco cada uno.

En una entrevista para el documental “The Making Off” de la plataforma online DAZN, ‘CR7’ remarcó las diferencias que hay entre él y Messi. "La diferencia conmigo es que he ganado la Champions League con clubes diferentes. He sido el máximo goleador de la Champions League seis veces seguidas. No hay muchos futbolista que tengan cinco títulos en Champions”, señaló.

Además, la estrella lusa también llenó de elogios al capitán del Barcelona. “Es un jugador excelente que será recordado no solo por los Balones de Oro, sino por estar siempre arriba, año tras año, como yo”, expresó Cristiano quien se enfrentó durante nueve temporadas a Messi cuando vistió la camiseta del Real Madrid.

Precisamente, Cristiano Ronaldo habló de su etapa en el club blanco y agradeció a Zinedine Zidane, actual DT. “Zidane me hizo sentir especial. Le apreciaba mucho como persona y cuando se convirtió en mi entrenador y lo conocí mejor, me hice aún más fan de Zidane. Por cómo es, por cómo habla, por cómo dirige al equipo y por cómo me trató”.

Finalmente, la estrella del Juventus dejó en claro que pese a tener 34 años, aspira a seguir ganando más trofeos. "Trabajo primero para conseguir el premio para el equipo, porque los premios en equipo te llevan a los individuales. Te levantas a diario para entrenar con la meta de conseguir algo, no es solo levantarse para ganar dinero. Dinero no me falta, gracias a dios. Quiero ganarme un lugar en la historia del fútbol. Ganar cada vez más”, concluyó.

Cristiano Ronaldo protagoniza tres de los nueve episodios de la serie documental “The Making Off” que repasa la carrera del portugués, Neymar Jr y José Mourinho.