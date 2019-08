Yuliana Bolívar: la ruta de la venezolana que ganó medalla de bronce en judo para Perú

A pesar de que su apellido, Bolívar, carga la memoria de su origen venezolano, la deportista Yuliana Bolívar decidió emigrar a Perú para representarnos en el judo durante los Juegos Panamericanos 2019.

Y su participación, definitivamente, no pasó desapercibida. La judoca peruano-venezolana Yuliana Bolívar, de 29 años, quien participó en la división de +78Kg del judo, obtuvo la presea de bronce tras vencer en un combate de palmo a palmo contra la estadounidense, Kina Cutro-Kelly.

Este reconocimiento en el certamen continental se suma a la medalla de plata que ganó en los Bolivarianos del 2009 y la de bronce que consiguió en los Juegos Odesur del 2014, la cual fue su última competencia con la camiseta de Venezuela.

“En el 2014, luego de ganar la medalla de bronce en los Odesur de Santiago tomé esa decisión. La federación venezolana de judo no estaba tan estable y tenían muchos problemas a nivel federativo. Yo no quería formar de eso y tomé la decisión de retirarme y trabajar. Justamente, me había graduado de fisioterapeuta”, dijo la judoca Yuliana Bolívar a un medio local.

El entrenador peruano Carlos Zegarra fue uno de los principales personajes que influyó en su vida para optar por el drástico cambio. “(Carlos Zegarra) me puso en contacto con la señora María Martínez para que me den el acceso para poder entrenar. Yo también soy fisioterapeuta y, con el pasar del tiempo, ellos me dieron la oportunidad de continuar con mi profesión. Me contrataron y comencé a trabajar con ellos”, contó la deportista.

El gran salto:

La falta de representantes peruanas en la división de +78Kg. le dio luz verde para sumarse a nuestro equipo nacional. En el 2017, por tal motivo, fue convocada. Pero decidió abandonarlo por la falta de recursos económicos y decidió priorizar su carrera como fisioterapeuta. Como ella misma cuenta recién “en diciembre del año pasado, la señora María me preguntó si quería formar parte de la selección como deportista y acepté inmediatamente”.

El camino a la peruanidad:

“Entregué mis papeles en diciembre del 2018 y el 17 de enero de este año comenzó todo el proceso”, cuenta la deportista, quien afirma que la Ley 26574 impulsada por la congresista Leyla Chihuán y la ministra de Educación, Flor Pablo Medina, fueron según sus palabras, una gran ayuda en el proceso de su nacionalización.

Vínculo con la rojiblanca:

Conozco este país desde muy pequeña, mi primer campeonato infantil fue acá, me gusta mucho la cultura peruana. Y lo más importante, llegué a una familia que me acogió muy bien y que siempre me ha respaldado. Quiero hacer algo bueno por ellos, por este país que me ha dado tanto durante este tiempo. Me siento identificada con la familia del judo peruano y por eso quiero representarlos y ganar una medalla en los Juegos Panamericanos.

La judoca peruano-venezolana Yuliana Bolívar se encuentra a la expectativa. El 29 de este mes, se espera, que reciba su DNI para contar con el pasaporte peruano con el fin de unirse lo más pronto posible a la comitiva que partirá a Europa para seguir entrenando.