Lima 2019: promesa del deporte chileno prefirió representar al Perú [VIDEO]

Hace un año y medio Chile contaba con una deportista que se proyectaba a ser la mejor clavadista del país sureño. Con tan solo 19 años, Mayte Salinas ilusionaba a sus compatriotas gracias a sus brillantes actuaciones, las cuales le llevaron a convertirse en el récord nacional de trampolín de tres metros en su nación.

Mayte Salinas nació el 21 de julio de 1999 y su deseo siempre fue representar a Chile en un evento de gran magnitud como lo son los Panamericanos Lima 2019; sin embargo, el destino le tuvo preparado otro rumbo: representar al Perú, país natal de su madre María Esther Limaco.

“En Chile, las federaciones que no son de fútbol solo se enfocan en sus problemas, no ayudan al deportista. El contexto que viví me desmotivó totalmente. Estaba triste, aburrida con la situación. A veces lloraba de impotencia porque siempre di lo mejor de mí, pero nunca hubo apoyo”, contó Mayte Salinas al diario El Comercio.

Asimismo, la clavadista que representó al Perú contó el motivo por el cual prefirió vestir la blanquirroja antes que los colores de su natal Chile. “En el Perú me ofrecieron algo mejor, un proyecto. Por eso me vine, prioricé mi crecimiento”, sostuvo.

Cansada de su entorno deportivo, Mayte Salinas optó por seguir los pasos del profesor Alfredo Borges, a quien conoció en campeonatos internacionales cuando representaba a Chile.

“Llevo dos años y medio trabajando en el Perú y Mayte, cuando se enteró que estaba acá, decidió venir también. Hizo los trámites de su nacionalización y la estamos puliendo, porque la formación que recibió allá no fue la adecuada, pero ha ido progresando”, contó Alfredo Borges a El Gráfico.

Luego de meses de preparación, Mayte Salinas representó al Perú en los Panamericanos Lima 2019. “Tenía muchas emociones juntas. Estaba nerviosa por mi estreno luego de tanto tiempo, pero a la vez feliz porque mi familia llegó para apoyarme. Además, nunca había visto tanto público en un torneo de clavados. Lamento no haber conseguido el objetivo, pero prometo esforzarme mucho más en adelante”, dijo.

Además, aclaró que nunca dejará de ser chilena, pero que representará al Perú como lo haría su madre María Esther Limaco. De esta forma, nuestro país ganó a una excelente deportista con gran proyección.