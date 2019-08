Internacional vs. Corinthians EN VIVO: Paolo Guerrero enfrenta a su exequipo en el Brasileirao

Internacional de Porto Alegre vs. Corinthians EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | Chocarán este domingo (EN DIRECTO ONLINE vía Premiere FC TV Brasil) por la decimocuarta fecha del Brasileirao.

Este encuentro, que significará el choque del delantero 'colorado’ Paolo Guerrero ante su exequipo, se desarrollará en el Estadio Beira-Rio y podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias y todos los goles a través de La República deportes.

PUEDES VER FPF respondió al pedido del Inter de Porto Alegre sobre una no convocatoria de Paolo Guerrero

Con Paolo Guerrero, ¿a qué hora juega EN VIVO Internacional vs. Corinthians por el Brasileirao?

El Internacional vs. Corinthians, equipos que están relativamente lejos del líder del Brasileirao 2019 (Santos FC), está programado para las 9:00 a. m. (hora peruana) y 11:00 a. m. (hora brasileña). Aquí te presentamos los horarios de este atractivo partido en los diferentes países del continente.

México - 9:00 a. m.

Ecuador - 9:00 a. m.

Colombia - 9:00 a. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 10:00 a. m.

Bolivia - 10:00 a. m.

Venezuela - 10:00 a. m.

Paraguay - 10:00 a. m.

Chile - 10:00 a. m.

Uruguay - 11:00 a. m.

Argentina - 11:00 a. m.

El Inter de Porto Alegre (8° con 20 puntos) llega a este encuentro con la moral en alto, ya que el último miércoles consiguió un importante triunfo de visita ante el Cruzeiro por la ida de las semifinales de la Copa de Brasil 2019.

El equipo de Odair Hellmann le ha dado mucha prioridad al mencionado torneo, ya que si sale campeón se ganará el derecho de disputar la fase de grupos de la próxima edición de la Copa Libertadores.

Los resultados positivos no lo han acompañado al Internacional en el Brasileirao, es por ello que se ubican casi a mitad de tabla. No obstante, el técnico del Colorado sabe que debe seguir dándole minutos a sus estrellas, por lo que ante Corinthians pondrá a su mejor once, en el que seguramente estará su goleador Paolo Guerrero.

PUEDES VER Dani Alves pisó el Morumbí de Sao Paulo y tuvo un apoteósico recibimiento [VIDEO]

Por su parte, el Timao (6° con 23 unidades) llegó a Porto Alegre con la intención de seguir con su racha positiva en el Brasileirao, ya que desde hace dos meses no sabe lo que es perder y eso le ayudado para seguir luchando por alcanzar el primer lugar.

Corinthians, que también participa en la Copa Sudamericana, necesita dar la sorpresa en la casa de uno de los equipos favoritos para ganar la Copa Libertadores 2019 si es que en verdad quiere pelear por el máximo título de Brasil.

Internacional vs. Corinthians EN VIVO: ¿En qué canal ver a Paolo Guerrero por el Brasileirao?

Para poder seguir todos los pormenores del Internacional vs. Corinthians, podrás recurrir al siguiente canal de TV: Premiere FC TV Brasil.

Alineaciones probables del Internacional vs. Corinthians con Paolo Guerrero

Inter de Porto Alegre: Marcelo Lomba; Bruno, Rodrigo Moledo, Víctor Cuesta e Uendel; Rithely, Nonato e Patrick; D’Alessandro, Nico López y Paolo Guerrero.

Corinthians: Cássio, Michel Macedo, Manoel, Gil e Danilo Avelar; Gabriel; Pedrinho, Júnior Urso, Sornoza e Clayson; Vagner Love.

Con Paolo Guerrero, apuestas por Internet del Internacional vs. Corinthians por el Brasileirao

- Te Apuesto: Internacional (1.88), empate (3.00), Corinthians (4.60)

- Inkabet: Internacional (1.95), empate (3.30), Corinthians (4.90)

- Betsson: Internacional (1.90), empate (3.10), Corinthians (4.50)

- Bet365: Internacional (1.90), empate (3.25), Corinthians (4.33)