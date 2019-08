Valentina Shevchenko: “Me gustaría defender mi título en el Perú”

Por Julio Estrada

En su primera defensa del título de peso mosca, Valentina Shevchenko salió al round dos sabiendo que debía arriesgar un poco más, solo le bastaron 26 segundos para conectar una tremenda patada sobre la cabeza de Jessica Eye y conseguir uno de los mejores KO de la historia del MMA femenino. En UFC Uruguay enfrentará hoy a Liz Carmouche y, como siempre, la bandera peruana la acompañará.

¿Cómo fue el momento del KO sobre Jessica Eye?

Como peleadora tienes que entrenar todo y ver todos los aspectos de la pelea. Desde el primer momento vi que ella tenía un hueco por donde yo podía meter mis golpes, hice varias patadas a su cuerpo, en el segundo round cambie y lancé la patada a la cabeza.

¿Luego del triunfo eras consciente de que conseguiste el mejor KO de tu carrera?

Yo dejo eso para los expertos, mi trabajo es simple, salir enfocada al octágono, ganar las peleas, hacer nocauts para la gente, no es mi preocupación definir si fue el mejor KO.

¿Cómo te estás preparando para Liz Carmouche?

De la misma manera, empezamos el campamento con mi entrenador en China, Las Vegas y ahora, con mi hermana Antonina, todos en New Jersey.

¿Tendrás una revancha contra Amanda Nunes?

Sí, para algún momento, la tercera pelea va a pasar, ahora estoy enfocada en defender el campeonato porque estuve mucho tiempo esperando que exista esta categoría (peso mosca). Pero el asunto no ha terminado con Amanda y sé que vamos a tener otra pela.

¿Qué tan importante fue el Perú en tu desarrollo como profesional?

Nosotros vivimos en Perú ocho años, junto con nuestro entrenador y mi hermana. Fue en un momento en que todos querían aprender muay thai, hicimos clases, seminarios, fue natural quedarnos. Perú fue muy importante, me permitió viajar a diferentes países, tengo la cultura de Latinoamérica muy cerca de mí. Cuando recuerdo Perú, me lleno de energía, voy a regresar algún día y sé que la gente va a estar atenta para apoyarme en UFC Uruguay.

¿En Uruguay saldrás con la bandera peruana?

Sí, siempre salgo con dos banderas, la de Kirguistán y la de Perú.

¿Te gustaría defender tu título en Perú?

Claro que sí, UFC ya ha estado en Argentina, Chile y Uruguay, creo que más y más países se van a ir sumando. Primero se debe trabajar en tener buenos lugares para recibir a los amantes de las MMA. Creo que todo es posible, ojalá se dé pronto.

Tu hermana Antonina pelea en tu misma categoría. ¿Pelearías con ella si se programara?

No veo que eso suceda, no creo que sea una buena idea, además tenemos muchas rivales con las que pelear, yo aún tengo una categoría extra a la que puedo acudir. Es incorrecto que hermanos peleen, no es natural, no se puede dar.

¿Cómo ves a los peleadores peruanos que están en UFC?

A los que están ahora los veo en buena forma, ya han demostrado con su carácter que están listos para luchar, paso a paso se van a desarrollar más. Lo que se necesita es constancia, entrar cada vez con más fuerza, volver al gimnasio y trabajar. Creo que van en la dirección correcta.

Sabía que

Presentes. Valentina no será la única que llevará la bicolor al octágono. Enrique ‘El Fuerte’ Barzola enfrentará al estadounidense Bobby Moffett, mientras que Humberto Bandenay tendrá su cuarta pelea en UFC ante Luiz Garragori. UFC Uruguay arranca hoy desde las 7:00 p.m.