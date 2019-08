Piccolo Clemente y Hugo del Castillo explicaron por qué no se enfocaron en el fútbol [VIDEO]

Para nadie es un secreto que el fútbol es el deporte más visto y practicado en el Perú. Sin embargo, pese a que tuvieron la oportunidad de practicarlo, Benoit ‘Piccolo’ Clemente y Hugo del Castillo decidieron no dedicarse a ese popular pasatiempo.

Los medallistas peruanos en los Juegos Panamericanos Lima 2019 confesaron que en algún momento intentaron y practicaron el fútbol, pero se dieron cuenta que no era lo indicado para ellos. En el caso de Piccolo, medalla de oro en surf, reveló que fue arquero de un club de Segunda División, pero que lo hacía como hobby.

“Jugué fútbol hace un tiempo, pero solo de hobby y no de una manera profesional. Lo hice porque estaba con un grupo de amigos y de hecho me gustó, ya corría tabla y estaba más dedicado a eso. Desde los 7 años hasta los 37 que tengo he practicado el surf”, reveló Benoit Clemente en una entrevista con Radio Capital.

“Probé algunos deportes y definitivamente no soy bueno para el fútbol. Hace poco tuvimos una visita a un colegio, en el cual había un reto de patear la pelota al arco y se me fue fue para otro lado. No estoy hecho para el fútbol, creo que pateo muy fuerte”, manifestó, por su parte, el taekwondista de 22 años entre risas.

DATO: Hugo del Castillo, quien fue el primer peruano en conseguir una medalla (plata) en los Juegos Panamericanos 2019, en la modalidad taekwondo poomsae. Mientras que Piccolo Clemente logró la medalla de oro en el surf longboard.