Lima 2019: canadiense adopta a perro callejero para llevárselo a su país [FOTOS]

La fiesta deportiva que se vive alrededor de los Juegos Panamericanos Lima 2019 ha dejado varias anécdotas en los participantes de las distintas delegaciones. Una de ellas es la historia de amor que se formó entre una canadiense y un perro callejero.

Caroline Archambault es una integrante del equipo de equitación de Canadá que adoptó a un perro de las calles de Lima como mascota y terminando los Juegos Panamericanos viajarán juntos a Montreal.

PUEDES VER: El conmovedor llanto de los karatecas peruanos tras obtener la medalla de oro en los Juegos Lima 2019

El can rescatado fue bautizado como Milko y hace referencia a la mascota de Lima 2019. Caroline lo llamó así en homenaje a las experiencias vividas en Perú y las circunstancias en la que conoció al nuevo integrante de su familia.

“¿Por qué hago esto? ¿Por qué rescatar a un perro callejero pulgoso y encima en el Perú? Porque todos se merecen una vida digna y merecen ser rescatados cuando están en problemas", refiere la canadiense.

"He ayudado animales desde que era pequeña. Mi mamá me dice ‘No puedes salvar a todos los animales’, yo le respondo que sí puedo salvar a los que cruzan mi camino, incluso si sucede en Perú”, indica Caroline Archambault.

Milko y Caroline se conocieron casi por accidente, literalmente hablando. El pasado domingo, cerca a la Escuela de Equitación del Ejército del Perú en La Molina, la canadiense vio un perro flaco y desorientado a punto de ser atropellado, por lo que decidió darle una segunda oportunidad en la vida.

“¡Casi lo atropellan! Lo llamé y felizmente se frenó y se me acercó al toque. Pregunté a dos policías que estaban cerca si conocían al dueño de este perrito y me dijeron que era callejero. Entonces pregunté si sabían de algún albergue y estaban por llamar a alguien, cuando unas personas me advirtieron que, probablemente lo dormirían. Ahí pensé ‘de ninguna manera’, pero la barrera del idioma estaba dificultando la comunicación y en ese momento apareció Guadalupe”, contó Caroline a WUF.

Como si todo se alineara, ese día, Guadalupe Chancas, una voluntaria de Lima 2019, partía a su casa y se topó con la escena. Inmediatamente, supo lo que tenía que hacer: ayudar a Caroline y a su amigo de cuatro patas.

“Yo hablo inglés así que me ofrecí ayudarla. Me dijo que quería adoptar al perro y llevárselo a Montreal. Le explique que necesitaba pasar por un proceso; vacunas, permisos, cuarentena, papeleo, etc. y ella solo dijo ‘Perfecto, lo hago y me lo llevo’. Así que la acompañé a una clínica veterinaria cercana y ahí empezamos con los trámites”, detalló Guadalupe.

Por su parte, Luis Alberto Rodríguez, uno de los agentes de la Policía Nacional del Perú que ayudó a poner a Milko a buen recaudo, resaltó la noble acción de la canadiense. “Me parece genial. El que se lleve a ese perro a Canadá es un gran gesto”, sostuvo.

Milko fue llevado a una veterinaria cercana, donde lo examinaron a detalle. Lo desparasitaron, aplicaron las vacunas correspondientes y ya se encuentra listo para viajar a Canadá, el país que lo acogerá.

En Montreal, Caroline Archambault tiene un rancho donde vive con su novio, perro, gato y seis caballos, todos estos animales fueron rescatados. En el caso de los equinos, los salvó luego que estuvieron a poco de ser sacrificados debido a que no servían más para las carreras.