Clasificación de Melgar y Real Garcilaso en juego

Diego Osella elogió el campeonato logrado por Juan Reynoso en el 2015 pero no más. Aplaudió su trabajo como entrenador y punto. “Claro que lo voy a saludar porque se merece todo mi respeto”, dijo.

El argentino no va a cambiar el sistema de juego del Melgar, es decir, buscar la proyección constante de sus laterales, apoyados por tres volantes de ataque y el delantero.

No hay rotación. Si encuentra un once titular, no lo va a mover. Les dará confianza si es posible hasta fin de año.

Ha tenido buenas semanas de trabajo con Melgar para encontrar a su mejor equipo y es un hecho que lo mandará hoy al campo.

Al frente estará el “Cabezón”, cuya estrategia de juego está en tener el balón, trasladarlo todo lo posible hasta tener una ofensiva clara.

Quina, Ferreyra, Arismendi y otros jugadores le entienden a la perfección porque trabajaron con él.

Un 4-4-2 será su planteamiento, buscando ganar su pase en la Copa Bicentenario. Un resultado positivo le caería bien, sabiendo que aún no gana en el Clausura y la campaña de Real no es buena.

Este partido se hace cada vez más clásico del sur, ante la ausencia de Cienciano. Hoy se juega desde las 4 p.m. en la Unsa.