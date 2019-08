Inter de Porto Alegre no se da por vencido y arma un plan para tener a Paolo Guerrero en Brasil

.Quemará todos sus recursos para tener a su 9. Inter de Porto Alegre no se queda de manos cruzadas ante la negativa de la FPF de no ceder a Paolo Guerrero. El próximo 4 de septiembre el Colorao enfrentará a Cruzeiro por el pase a la final de la Copa de Brasil, sin embargo un día después la selección peruana enfrentará a Ecuador en un amistoso por Fecha FIFA. Imposible que el delantero se presente en ambos lados. Teniendo este panorama, el club brasileño prepara un plan para tener al Depredador y no perjudicar a la Bicolor.

Según las normas FIFA, los clubes no pueden negar ceder a sus jugadores cuando reciben la convocatoria. Por esta razón, el Depredador tendría que estar concentrado con el equipo de todos la primera semana de septiembre, pero en Brasil también lo quieren ya que es su mejor carta de gol.

PUEDES VER Así respondió la FPF la solicitud del Inter de Porto Alegre para que Paolo Guerrero no sea convocado

El portal brasileño, Globo Esporte, hace hincapié en que los directivos del Inter de Porto Alegre buscarían modificar la fecha del partido de vuelta contra Cruzeiro, con el único fin de tener al atacante peruano en sus filas. Pero, ejecutar este plan es muy complicado por el poco tiempo que resta y hay varios compromisos de por medio.

En tanto, Roberto Melo, vicepresidente del Colorao, dio mayores luces del Caso Paolo Guerrero. “Estamos hablando, estamos lidian con eso. No vamos a exponer públicamente lo que estamos haciendo. Estamos hablando con todas las partes involucradas para que no seamos perjudicados por un juego importante. El calendario no puede dañarnos. Hablemos con todos para que las personas que decidan tengan sentido común”, fueron las declaraciones que recogió el portal deportivo.