Ver EN VIVO Liverpool vs. Norwich: debutan en la Premier League 2019-20 | Vía ESPN

Liverpool vs. Norwich EN VIVO | Ver Fútbol Gratis por Internet | Live Streaming | Se ven las caras este viernes (EN DIRECTO ONLINE vía ESPN y Sky Sports) por la primera jornada de la nueva temporada de la Premier League.

El partido entre Liverpool vs. Norwich se desarrollará en Anfield y podrás seguir el minuto a minuto, las incidencias, los goles y el resumen a través de La República deportes.

¿A qué hora juega EN VIVO Liverpool vs. Norwich por la Premier League 2019-20?

El Liverpool vs. Norwich, clubes volverán a enfrentarse en Premier League luego de tres años debido a que los Canarios estaba en Segunda División, empezará a las 2:00 p. m. (hora en Perú) y 8:00 p. m. (hora en Inglaterra). A continuación, te dejamos los horarios de este cotejo en los diversos países del mundo.

México - 2:00 p.m.

Ecuador - 2:00 p. m.

Colombia - 2:00 p. m.

Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 3:00 p. m.

Bolivia - 3:00 p. m.

Paraguay - 3:00 p. m.

Chile - 3:00 p. m.

Uruguay - 4:00 p. m.

Argentina - 4:00 p. m.

Brasil - 4:00 p. m.

España - 9:00 p. m.

La pérdida del ansiado título de la Premier League la pasada temporada podría haber llevado al Liverpool a una depresión, pero conquistar la Champions League (el sexto de su historia), derrotando en la final 2-0 al Tottenham, llevó la alegría a Anfield y la confianza a sus seguidores de que de la mano del técnico germano Jürgen Klopp se puede ganar pronto la liga.

Los Reds con la mejor defensa de la pasada campaña (22 goles encajados en 38 encuentros) y con dos de los tres máximos goleadores del curso anterior, el senegalés Sadio Mané y el egipcio Mohamed Salah.

Tras una pretemporada de calma en cuanto a los fichajes (el español Adrián San Miguel como suplente del arquero Alisson Becker y los jóvenes Harvey Elliott y Sepp van den Berg), en Anfield son conscientes de que un buen inicio de campeonato es primordial para no dejar escapar al Manchester City.

"Hay que sumar los máximos puntos posibles, sobre todo el comienzo, y tratar de construir un equipo que será aún mejor al final del curso", ha declarado el centrocampista neerlandés Georginio Wijnaldum.

Los otros componentes del ‘Big Six’ de la Premier League (Tottenham, Chelsea, Arsenal y Manchester United) deberían, en condiciones normales, pelear por clasificarse para la próxima UEFA Champions League, pero no deberían ser una amenaza de cara al título.

Con información de AFP

¿Dónde ver EN VIVO Liverpool vs. Norwich por la Premier League 2019-20?

Para poder seguir todos los pormenores del primer partido de la Premier League 2019-2020 entre Liverpool vs. Norwich, podrás recurrir a los siguientes canales de transmisión:

Argentina: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Bolivia: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Brasil: ESPN Brasil, Watch ESPN Brasil

Chile: ESPN Play Sur, ESPN2 Sur

Colombia: ESPN Play Sur, ESPN3 Sur

Canadá: DAZN

Ecuador: ESPN 2, ESPN Play

Italia: SKY Go Italia, Sky Sport Football

Japón: DAZN

México: Sky HD, Blue To Go Video Everywhere

Panamá: Sky HD, Flow Sports PL

Perú: ESPN 2 EN VIVO, ESPN Play

España: DAZN Spain

Reino Unido: SKY GO Extra, Sky Sports Main Event, Sky Sports Premier League EN VIVO

Estados Unidos: NBC Sports Live Extra App, UNIVERSO NOW, SiriusXM FC, Telemundo Deportes, NBCSN.

Paraguay: ESPN 2, ESPN Play

Uruguay: ESPN 2, ESPN Play

Alineaciones probables del Liverpool vs. Norwich por la Premier League 2019-20

Liverpool: Alisson; Trent Alexander-Arnold, Virgil van Dijk, Joel Matip, Andrew Robertson; Fabinho; Jordan Henderson, Georginio Wijnaldum; Mohamed Salah, Roberto Firmino y Divock Origi.

Norwich: Tim Krul; Max Aarons, Christoph Zimmermann, Ben Godfrey, Jamal Lewis; Tom Trybull, Alexander Tettey; Emiliano Buendía, Marco Stiepermann, Onel Hernández y Teemu Pukki.

Premier League 2019-20: Apuestas por Internet del Liverpool vs. Norwich

- Te Apuesto: Liverpool (1.15), empate (7.25), Norwich City (14.00)

- Inkabet: Liverpool (1.14), empate (8.50), Norwich City (19.00)

- Betsson: Liverpool (1.15), empate (9.45), Norwich City (22.00)

- Bet365: Liverpool (1.14), empate (10.00), Norwich City (19.00)