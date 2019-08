De ser campeón con River Plate a buscar trabajo por Twitter

Ezequiel Muth se formó en River Plate y se coronó campeón de la Superliga Argentina 2018. Actualmente se encuentra en España buscando cumplir su sueño. El portero de nacionalidad alemana española compartió a través de Twitter su sentida situación.

“Estoy buscando club, nunca pensé recurrir a esto, pero si alguien me ayuda se lo agradezco”, compartió Ezequiel Muth en Twitter. El medio argentino Clarin entrevistó al ex River Plate para conocer su situación.

“Me quedé sin club, sin trabajo y sin casa. Lo único que quiero es poder cumplir mi sueño”, señaló Ezequiel Muth, quien se encuentra en Ibiza sin una fuente de trabajo y en la casa de un colombiano que conoció jugando en un partido amateur.

“Me puse a buscar un nuevo club, hasta que un agente me consiguió una oportunidad en la quinta categoría de España y saqué pasaje sin dudarlo”, cuentó el ex River Plate para el medio antes mencionado.

“Cuando llegué a Villacarrillo me aseguraron que era por dos años, pero como es una categoría menor no me hicieron firmar ningún contrato. Cuando terminó el torneo me dijeron que me tenía que volver a mi casa”, indicó Ezquiel Muth.

“Tenía un sueldo de 400 euros mensuales. Estuve desde enero hasta fines de mayo, pero solo me pagaron un mes", comparte Muth. Tras esto, se probó en el Deportivo Ejea, pero “me dijeron que no había lugar para mí, que las listas estaban cerradas. Entonces me quedé sin trabajo y sin hospedaje de nuevo”.

“No quiero tirar tantos años de esfuerzo a la basura. Por eso recurrí a Twitter. Además, ya había visto a varios deportistas que lo hacían. Hasta ahora me habló muchísima gente, pero hay que esperar”, indició el ex River Plate, quien seguirá luchando por sus sueños.