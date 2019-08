Renato Tapia volvió al equipo titular de Feyenoord en triunfo por la Europa League

Buenas noticias. Renato Tapia formó parte del equipo titular de Feyenoord en el encuentro ante Dinamo Tbilisi por la tercera ronda de clasificación de la Europa League. El partido lo ganó el equipo holandés por 4 a 0.

El regreso al once del jugador de la selección peruana se da luego de los rumores de su salida del club. Esto sería un indicio de que el técnico del club busca ver su desempeño en partidos oficiales.

Hace solo algunas semanas, el director deportivo del equipo holandés fue claro con sus palabras. El comando técnico no tenía en cuenta al volante. “La temporada pasada tratamos de dejarle en claro que no hay futuro en Feyenoord. Entonces no hubo club, luego se fue a Willem II”, dijo Sjaak Troost.

Pese a ello, Tapia se sumó a los entrenamientos y con el pasar de los días se pudo ganar la confianza del técnico Jaap Stam. De esta forma logró tener un espacio en la volante del equipo titular.

Es más, el club anunció en Twitter su regreso en la previa. La publicación fue acompañada con un GIF donde aparece con lentes oscuros y cruzando los brazos. “De vuelta en el once”, se lee.

Días antes, trascendió en medios internacionales que Tapia quería mantenerse en Europa para obtener el pasaporte holandés. El objetivo es el de no ocupar una plaza de extranjero en el club que intente ficharlo.

“Todo el plan con Renato es el mismo que era. Se quedará con Feyenoord”, afirmó su representante, Carlos Gonzáles. Según un informe de AS, el jugador obtendría el documento esta temporada.