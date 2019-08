Liga 1: Melgar no solo mejoró el estado físico de sus jugadores

Wilder Pari

El FBC Melgar volverá a tener un partido oficial este sábado a las 16:00 horas, cuando reciba en el estadio de la UNSA a Real Garcilaso por la Liga 1. El equipo arribará al match luego de hacer una minipretemporada que, según los jugadores, ayudó a afianzar la idea de juego y compenetrar al grupo.

El refuerzo argentino, Joel Amoroso, señaló que la pretemporada no solo sirvió para mejorar el estado físico del equipo. Reconoce que, gracias a los trabajos, pudo acondicionarse a la altura de Arequipa, pero también conoció mejor a los miembros del equipo.

“Me sirvió mucho en lo personal. Primero, para adaptarme al clima y para estar con mis compañeros. Uno se asocia más en el día a día, vive otras cosas en la pretemporada y eso hace que todo sea mucho más fácil”, señaló.

El argentino de 31 años siempre tuvo la confianza de Diego Osella. Su compatriota antes lo dirigió en el Newell’s Old Boys y Olimpo. Una muestra de la confianza es que, a días de llegado, el entrenador lo alineó como titular. Sin embargo, Amoroso no pudo mostrar un buen desenvolvimiento. Ahora cree estar listo. “Diego (Osella) ya sabe por dónde me puede utilizar”, recalcó. El jugador se desempeña en ataque por las bandas derecha e izquierda.

La pretemporada fue dura, tanto así que el lateral Carlos Neyra terminó con algunas dolencias. Es posible que no juegue el sábado ante Real Garcilaso. Por salir recién de una serie de trabajos físicos, Joel Amoroso prevé que el juego no será muy fluido.

Elementos extra

El partido contra los cusqueños tendrá un condimento especial, pues el actual técnico de Real es Juan Reynoso, quien sacó campeón a Melgar en el 2015. Sin embargo, Amoroso no cree que ello influya en el juego.

De otro lado, ayer el portero Carlos Cáceda culminó su participación en los Panamericanos, aunque es casi seguro que Ángelo Campos seguirá en el arco del Dominó este sábado.