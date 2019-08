La conmovedora historia de Juan Roman Riquelme que conquista las redes sociales

El nombre de Juan Roman Riquelme es, para muchos, sinónimo de calidad. El mediapunta argentino dejó huella en los equipos a los que fue, siendo pieza clave para la mayoría de entrenadores que lo tuvieron a su cargo.

La infancia de ‘Topo Gigio’, sin embargo, fue bastante dura. Siendo el mayor de 11 hermanos, sus padres muchas veces lo hicieron responsable del cuidado de la familia. Aún así, dio sus primeros pases en un potrero, hasta que se probó en Argentinos Juniors, fue aceptado y a partir de allí, su carrera fue en ascenso.

Fue precisamente durante sus primeros años en Argentinos Juniors, que Riquelme preocupaba al cuerpo técnico por su pobre complexión física, pues lo colocaba en desventaja frente a los defensores y volantes de marca rivales. Fue allí que uno de los directivos de los ‘Bichos Colorados’ decidió intervenir.

El club contrató a un cocinero para que realizara sus cuatro comidas diarias, todo pagado. Al finalizar la primera semana, uno de los dirigentes se acercó le consultó al cocinero cuánto había consumido Juan Román. "No se presentó en toda la semana”, indicó, ante la estupefacción del funcionario.

Durante los entrenamientos, llamaron a Riquelme a un lado, y le consultaron cuál había sido la causa por la que no fue a comer donde le indicaron. El volante le contestó que no podía ir a comer sabiendo que sus hermanos no tenían donde hacerlo. Fue así como Argentinos asumió también la alimentación de la familia de Riquelme.

Juan Roman Riquelme no solo es ídolo de Argentinos Juniors, sino también de Boca, teniendo incluso su propia estatua en el Museo de la Pasión Boquense. “Nunca imaginé algo como esto, es la emoción más grande como futbolista. Esto es demasiado para mí. No lo voy a poder olvidar nunca, mi familia tampoco. Vamos a estar eternamente agradecidos. Nací bostero y me voy a morir bostero como todos ustedes” indicó en aquella ocasión.

El ’10′ argentino, además, es muy valorado por la afición de Villarreal, club con el que se coronó como el mejor jugador de La Liga (por encima de Zidane o Ronaldinho) en 2005 y la hinchada argentina, con la que se llevó el oro en los Juegos Olímpicos del 2008.