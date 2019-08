Lima 2019: hija de Steve Jobs se llevó medalla de bronce en salto ecuestre

Subió al podio en Lima. Eve Jobs, hija de del fallecido fundador de Apple, Steve Jobs, se llevó una presea en los Juegos Panamericanos 2019. La joven jinete logró una medalla de bronce al participar en la disciplina ecuestre, modalidad salto por equipo. Representando a Estados Unidos, quedó por debajo del equipo brasileño y mexicano.

Eve, de 21 años, participó en los Juegos Panamericanos 2019 junto a su yegua belga Venue d’Fees des Hazalles. Su equipo estuvo conformado por Luci Deslauries, Alex Granato y Elizabet Madden.

“Honestamente me siento aún nerviosa y también aliviada, el salto fue maravilloso. Estos son mis primeros juegos y primer campeonato por equipo, por eso es muy especial estar aquí. Los Juegos Olímpicos son la meta para mí y muchos atletas, sería maravilloso”, apuntó tras su participación en Lima 2019.

Su pasión por montar caballos se formó desde pequeña, a los dos años comenzó montando ponys. Cuatro años más tarde inició de manera profesional esta disciplina. Eve Jobs actualmente estudia en la Universidad de Stanford.

La heredera del creador de Apple se ha confesado en más de una oportunidad ser amante de los caballos.

“Con las oportunidades que se me han presentado para competir a este nivel, no podría ser más feliz y afortunada. Tengo todo un equipo que me apoya y trabaja cada día para hacer posible que pueda participar en este deporte, y a un nivel tan alto. Siempre quiero tener buenos resultados y que estén orgullosos de mí”.