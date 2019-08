Judo en Lima 2019: Brillith hace fuerza por el Perú

Por: Pedro Ramos

Hace cuatro años, cuando Toronto 2015 se disputaba, Brillith Gamarra se proyectó en la competencia, se vio en el podio en los Panamericanos representando a los colores patrios. Con solo 18 años, ya soñaba en grande. Hoy empieza su participación -junto a otros 12 peruanos- y espera poder conseguirlo para mejorar un poco más en una participación histórica.

“Todavía no competía en mayores, pero siempre me propuse participar en unos Panamericanos y obtener la medalla, ya que Lima 2019 será una gran fiesta y un orgullo de poder representar a mi país. La meta es dejar el nombre del Perú en alto”, dice Gamarra, que consiguió hace solo unos meses la medalla de bronce en los Panamericanos que se desarrollaron en la capital. “Fue un momento muy bonito porque me dio más confianza de cara a los Juegos porque tuve 18 oponentes de todo el continente y pude estar entre los tres mejores. Las mismas que estuvieron ahí las tendré aquí. Las tengo estudiadas”.

Con una carrera ascendente, podría llegar a su pico ahora. En los Bolivarianos ganó medalla de oro; en Odesur, medalla de plata; y ahora participa en sus primeros Panamericanos. “Me motiva estar de local en este evento para seguir mi sueño de llegar a unas olimpiadas y obtener el oro”.

Brillith conoció el judo en Ayacucho, su ciudad natal, aunque a los 13 años practicaba karate también. “Yo entrenaba en esa época en el coliseo Caracas pensando que los movimientos que veía eran karate, pero al final me di cuenta de que lo que estaba practicando era el judo”. Así, de casualidad, se empezó a enamorar de un deporte que le ha dado sus mayores triunfos. Normalmente entrena unas cuatro horas al día, pero para Lima 2019 la preparación fue más fuerte e incluso viajó a España a un campo de entrenamiento en Alicante “donde había judocas olímpicos y mundiales. Pude conocer a todos ellos. Luego tuve un campeonato en ese país donde gané la medalla de plata”.

Estudia Psicología en la UPC, donde la ayudan para que pueda repartir su tiempo entre la universidad y sus entrenamientos. Admiradora de Juan Postigos y del japonés Abe Hifumi, Brillith quiere también que su nombre se llene de gloria. Hoy desde las 4:30 p.m. compite en el Polideportivo de la Videna.