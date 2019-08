Trauco vs. Benavente: ¿A quién le costará adaptarse al fútbol de Francia? Fox Sports responde [VIDEO]

En los últimos días los nombres de Miguel Trauco y Cristian Benavente han sonado con más fuerza. Ambos elementos ficharon por el Saint Etienne y el Nantes de la Ligue 1 de Francia, respectivamente. Mientras uno regresa al fútbol del Viejo Continente, el otro vivirá su primera experiencia. ¿Quién llega mejor?, ¿a quién le costará más adaptarse?, esas interrogantes se respondieron en Fox Sports Perú. El video está en Youtube.

Alan Diez, quien actúa de intermediaro en dicho programa, inició el debate al plantear la preguntar sobre a quién le tomará más trabajo en adaptarse en Francia: ¿Miguel Trauco o Cristian Benvente?

“Un paso más adelante está Benavente, ya vivió en Europa, la adaptación será más rápida”, inició Alan.

Eddie Fleishcman intervino y resaltó que el exjugador del Pyramids FC llegaba al Nantes para jugar en una posición complicada. “Cristian Benavente va a ir a una posición en la cual hay mucha más fricción, hay más rudeza, en el fútbol francés se marca fuerte, más fuerte que en Bélgica. Tiene una buena referencia de lo que hizo en Bélgica, ojalá lo pueda reeditar en Francia le vendría bien a la selección, pero no va a ser tan fácil para Benavente”.

El periodista deportivo Mauricio Loret de Mola resaltó algunas virtudes del Chaval que lo podrían ayudar a acomodarse rápidamente a la Ligue 1. “A favor de Cristian Benavente está el que puede jugar en distintas posiciones de ataque, recuerdo en partidos con el Charleroi jugó de centro atacante”. En cuanto al caso de Miguel Trauco manifestó que era una buena decisión ya que disputará la Europa League. “Es una gran vitrina en Europa al jugar un torneo como ese”.

“El deseo de todos es que le vaya bien a los dos, porque son dos grandes profesionales. No hay sombras no hay dudas sobre su capacidad, pero si creo que por un tema de adaptación y características me parece que puede sobresalir Benavente”, finalizó Julio César Uribe.

