EN DIRECTO | Real Madrid vs. Salzburgo desde el Red Bull Arena: duelo amistoso internacional

Real Madrid vs. Salzburgo EN VIVO | EN DIRECTO sigue el amistoso internacional que se jugará en el Red Bull Arena de Austria HOY miércoles 7 de agosto a las 12:00 p.m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN y beIN Sports. Para ver todo el fútbol en vivo como este encuentro, La República ha preparado una cobertura especial para informarte ONLINE minuto a minuto de las incidencias, goles y jugadas.

La pretemporada de los dirigidos por Zinedine Zidane no ha sido muy fructífera, llegan al Real Madrid vs. Salzburgo con una derrota 3-1 ante Bayern Múnich, Tottenham Hotspur 1-0 y el Atlético de Madrid le dio una paliza de 7-3; recibiendo 11 goles en total, lo que hace pensar que la defensa no ha estado en su mejor nivel. Hace una semana atrás se pudo encontrar la victoria cuando vencieron superaron 5-3 al Fernebahce en juego que correspondió al tercer lugar por a Audi Cup.

Para este juego el entrenador francés no podrá contar con Marco Asensio, Mendy y Brahim, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación, pero quien ya podrá tener minutos en el equipo son el brasileño Eder Militao, mientras que James Rodríguez podría volver a tener minutos tras su regreso de la Bundesliga.

PUEDES VER Referente del Real Madrid causó enojó entre los hinchas madridistas tras reveladora confesión

Los dirigidos por Marco Rose hicieron una buena pretemporada donde sumaron tres victorias y una derrota, esta última fue ante el Chelsea (5-3)

Este último fin de semana el Salzburgo dio luces de por qué es el elenco más poderoso del fútbol austriaco tras vencer 4-1 a Mattersburgo en su primer partido de una competición que ha ganado en las 6 últimas ediciones. El duelo frente al Real Madrid le servirá para ser exigidos y afinar detalles con la misión de incrementar su nivel de cara a la Champions League.

¿Cómo ver el Real Madrid vs. Salzburgo en amistoso internacional [Guía de canales de tv]

Para seguir todas las incidencias y goles del Real Madrid vs. Salzburgo EN VIVO tendrás que engancharte a la transmisión de ESPN y beIN Sports.

Real Madrid vs. Salzburgo: ¿A qué hora el amistoso internacional del Red Bull Arena ?

- Perú - 12:00 p.m.

- Ecuador - 12:00 p.m.

- Colombia - 12:00 p.m.

- Estados Unidos (Nueva York, Miami, Florida y Washington) - 12:00 p.m.

- Bolivia – 1:00 p.m.

- Venezuela - 1:00 p.m.

- Argentina - 2:00 p.m.

- Chile - 12:00 p.m.

- Uruguay - 2:00 p.m.

- Brasil – 2:00 pm

- España - 6:00 p.m.