Selección Peruana de Voley: Ángela Leyva, con los ojos en Tokio 2020

Por: Julio Estrada

Hace más de 30 años, el estribillo “vóley peruano” nos ayudaba a mantenernos despiertos para alentar a nuestras chicas. Hoy, una nueva generación busca devolvernos al máximo sitial del mundo y Ángela Leyva se perfila como una de las principales artífices. Ahora su sueño son los Panamericanos.

¿Cómo sientes al equipo con este nuevo comando técnico?

Bien, cada año nos colocan un entrenador nuevo así que tenemos que tratar de aprender cosas nuevas, de todo lo que nos enseñan.

¿Qué balance rescatas de la actuación en la Copa Panamericana?

Fue muy productivo para nosotras, una buena preparación para estos Panamericanos, para darnos cuenta en qué nivel estamos. Nos hemos enfrentado a equipos fuertes como Canadá, Cuba, República Dominicana, equipos con los que vamos a jugar ahora. Nuestro primer partido es precisamente contra Canadá.

Has jugado en Turquía y Brasil. ¿Cuáles son las principales diferencias con la liga peruana?

Hay bastante diferencia, es otro mundo, es un vóley mucho más competitivo, te exige más y esa es la realidad. En el ámbito personal fue difícil, salir de tu casa, dejar a tu familia para realizar lo que tú amas hacer, pero fue una gran experiencia, aprendí mucho, no solo dentro de la cancha sino también a convivir con otro tipo de personas, hablar otro idioma, fue una experiencia increíble.

Pese a tu juventud, eres una de las más experimentadas. ¿Sientes algún tipo de presión por el hecho de haber jugado en el exterior?

No, nunca sentí una presión cuando juego por la selección, obviamente uno representa a su país y es una responsabilidad grande, pero siempre he jugado relajada, incluso sabiendo que estos Panamericanos nos acercan a los Juegos Olímpicos, si clasificamos sería mi primera olimpiada y ese es mi objetivo y sé que el de mis compañeras también.

Jugaste en los Panamericanos 2015. ¿Vamos a ver a la misma Ángela Leyva de hace 4 años?

Personalmente sí, no he cambiado, pero en el aspecto deportivo he aprendido cosas nuevas cada año, he crecido mucho en el tema de mentalidad, concentración, técnica, a hacer otro tipo de juego, y eso fue muy bueno para mí.

¿Qué le falta al vóley peruano para volver a los Juegos Olímpicos?

Cada año hay un equipo diferente con un entrenador distinto, no siempre somos las mismas, cada año cambia todo y es difícil incorporarse a un trabajo nuevo. Además, el tiempo que hemos estado juntas ha sido poco, no hemos tenido muchas giras de preparación. Lo más importante es que haya un proceso y apoyo por parte de las autoridades.

¿Qué mensaje le dejas al público?

Agradecerles porque sabemos que la gente siempre va a apoyarnos, espero que el coliseo se llene y compartan con nosotras emociones que nunca hemos sentido. Hay que apreciar estos Panamericanos que se llevarán a cabo en nuestro país, nosotras daremos el 100% para ganar una medalla.

Hoy es el debut con Canadá

Hoy la selección que dirige el técnico español Paco Hervás hará su debut en el Polideportivo del Callao (8:30 p.m.) cuando enfrente a Canadá por la primera fecha del Grupo A. Aparte de Ángela Leyva también está Carla Rueda, Clarivett Yllescas, entre otras. Por la misma serie, dos horas antes chocan Colombia con República Dominicana.