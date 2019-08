La curiosa ‘propuesta indecente’ que recibió exjugador del Barcelona

El exfutbolista francés Emmanuel Petit concedió una entrevista a la revista Pitch Invader este último fin de semana, en la que repasó los mejores momentos en su carrera, incluyendo el momento más importante en su trayectoria: Levantar la Copa del Mundo Francia 98.

De hecho, Petit marcó el último gol en la final que le dio la primera Copa Mundial a ‘los galos’. Tras un extraordinario torneo, el volante se puso en la mira de los grandes de Europa, Siendo Barcelona el club que se arriesgó a ficharlo, pagándole al Arsenal por su pase.

Con 1.87 m, pelo rubio y largo, sumado a su buena forma física, su popularidad se extendió a las mujeres, según confesó. Su éxito en el fútbol ayudó en ese aspecto, añadió.

“Siempre he tenido problemas con las mujeres, incluso antes de la Copa del Mundo, pero todo empeoró mucho después de 1998. Pero no me quejo, me gustó”, reconoció entre risas Petit.

Sin embargho, uno de los momentos más extraños llegó cuando una mujer le realizó una ‘propuesta indecente’ con una curiosa condición. “No recuerdo cuántas veces las mujeres, incluso las casadas, vinieron a verme, incluso cuando estaban con sus maridos. Me daban sus números de teléfono y una vez sucedió algo muy extraño. Estaba afuera de un restaurante esperando un taxi, cuando de repente una pareja se me acercó y el hombre me hizo una proposición indecente: quería que hiciera cosas con su esposa delante de él” aseguró.

“Le dije: ‘Escucha, no me muero de hambre’. Le agradecí la oferta y la rechacé”, finalizó la anecdota entre risas.

Emmanuel se desempeñaba como volante de primera línea, durante su carrera, defendió las camisetas de Mónaco de Francia, Arsenal y el Chelsea de Inglaterra, y Barcelona de España. Levantó 6 títulos a nivel de clubes y 2 con su selección: El mundial del 98 y la Eurocopa del 2000.