Juegos Panamericanos 2019: Andy corre al ritmo del triunfo

Por Jesús Yupanqui

Sonríe porque sabe que está viviendo un sueño y no se quiere despertar. No tiene porqué hacerlo, sacrificó varias cosas para llegar hasta acá, ahora solo le toca disfrutar. Con la determinación que le permitió romper el récord nacional que ostentaba Fernando Acevedo desde 1947, Andy Martínez se ilusiona con una medalla en Lima 2019, celebrar con su familia y amigos, pero sabe que debe ir con calma, paso a paso, como en la carrera: no siempre gana el que parte primero.

Su romance con el atletismo inició a los 9 años, cuando su profesor de colegio Luis Gala le invitó incursionar en este deporte. Al comienzo no fue fácil, estudiar y cumplir con los entrenamientos era agotador, sin embargo, Andy siguió para adelante, impulsado por el apoyo de su familia, sabía que no se podría rendir, tenía que seguir adelante, hasta llegar a la meta.

Si en la pista atlética se encuentran obstáculos, en la vida sucede lo mismo. Cuando Andy descubre que estaba en el camino correcto, los problemas empezaron a llegar. Caminar desde Surco hasta el estadio Luis Gálvez Chipoco de Barranco o entrenar con zapatos solo son ejemplos de lo que tuvo que pasar para cumplir con su sueño. “Me gustaba lo que hacía y nunca se me pasó por la cabeza abandonar”.

El tiempo transcurrió, las medallas empezaron a llegar, el duro trabajo que realizaba ya estaba dando sus primeros frutos. Lamentablemente una lesión le impidió continuar haciendo lo que más le gusta y la desesperación no tardó en llegar. “A los 16 años sufrí un desgarro. Fue un duro golpe para mí”, nos dice.

En 2007 decide cambiar de deporte, afrontar un nuevo reto pero esta vez en el fútbol. “Lo intenté, pero me di cuenta que tenía mucha más gusto para el atletismo. Jugaba de delantero”, señaló el atleta de 25 años.

Como golpe de suerte, vuelve a hacer lo que más le gusta e inmediatamente empiezan a surgir los resultados. En octubre del 2010, Andy viaja a Chile para representar a Perú, en un Campeonato Juvenil Sudamericano. En este campeonato logró quedarse con la medalla de plata.

Pero la competencia que siempre recuerda con cariño es el Iberoamericano de Sao Paulo. En dicho certamen Andy logró una marca de 10s:30c, con lo que superó el récord de Acevedo y se ganó el rótulo del hombre más rápido del Perú. Pero no todo es felicidad, en 2015 Andy recibe un duro golpe en su carrera. Pese a sus buenos números, el atleta no clasificó para los Juegos Panamericanos Toronto 2015. “Lejos de ponerme triste, me permitió trabajar más fuerte, esforzarme el doble”, nos indica. Andy sueña con participar en unos Juegos Olímpicos, Río 2016 era su objetivo, pero no pudo conseguir los números para clasificar. “Eso si me dolió, estaba ilusionado. Entendí que tenía que trabajar el doble, corregir errores y buscar superar mis marcas. La idea es ir pasando las rondas hasta llegar a la final. Mi sueño es clasificar a Tokio”.

En el 2016 bajó su marca a 10.28 en el Grand Prix Sudamericano y Lima 2019 es la revancha que tanto esperaba, es su primer Juego Panamericano y estará acompañado de su familia y amigos, eso lo motiva y le impulsa seguir hacia adelante. “No hay presión (por ser local), tengo que dar lo mejor de mí. Me he preparado bien para participar en esta contienda”, señaló Andy, quien competirá hoy en la clasificación a la final de los 100 metros planos. Que arranque la carrera, Andy.

Las cifras

- 10,28 segundos es el mejor tiempo que ha hecho en los 100 metros y es el actual récord peruano.

- 25 años tiene el atleta nacional.

- 6 fue el puesto que logró el 2018 en el Iberoamericano.

Kimberly Cardoza debuta en 400 metros

- Hoy es el debut de varios deportistas peruanos. Kimberly Cardoza participará en los 400 metros vallas y buscará pasar a la final en su categoría. Durante estos días, la Videna se convertirá en el centro de atención ya que la campeona olímpica colombiana Caterine Ibarguen (triple salto) y la excampeona mundial cubana Yarisley Silva (salto con pértiga) buscarán su tercer cetro consecutivo.

- Desde las 2 de la tarde se darán las competencias en el nuevo estadio de atletismo que se ha construido para estos Juegos Panamericanos Lima 2019.