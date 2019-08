¿Qué puesto pelea la selección peruana en los Juegos Panamericanos Lima 2019?

Este domingo, la selección peruana perdió las chances de alcanzar una medalla de los Juegos Panamericanos al caer por 2-0 ante Jamaica, sin embargo, todavía tiene agenda programada en Lima 2019, ¿qué disputará?

Luego de sumar apenas un punto en la fase de grupos de Lima 2019 (derrotas ante Uruguay y Jamaica, y empate con Honduras), el equipo nacional tiene un premio consuelo por pelear, séptimo lugar de la competencia panamericana.

Para no quedar en el último lugar (octavo) de los Juegos Panamericanos, la selección peruana sub-23 se enfrentará al puntaje más bajo del Grupo B, Ecuador, en un duelo que marcará su despedida del magno evento en la capital nacional.

El partido está programado para este miércoles 7 de agosto desde las 10:00 a.m. en el Estadio de la Universidad Mayor de San Marcos, donde los dirigidos por Nolberto Solano buscarán su primera victoria en Lima 2019.

Este encuentro servirá para que ‘Ñol’ corrija los errores del elenco juvenil de la selección, pues el entrenador peruano reconoció las debilidades de su plantel.

“El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y nos faltó carácter”, expresó Nolberto Solano después del partido del fin de semana.