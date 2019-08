La crítica de Nolberto Solano a la selección peruana por la derrota ante Jamaica: “Nos faltó carácter” [VIDEO]

La selección peruana sub-23 no pudo aprovechar la ventaja que le otorgó la victoria de Uruguay sobre Honduras y cayó por 2-0 ante Jamaica quedando sin chances de obtener medallas en los Juegos Panamericanos Lima 2019.

El entrenador del equipo nacional, Nolberto Solano se refirió al amargo desempeño de sus pupilos y reconoció el factor que influyó en la bicolor al no poder sostener un resultado a su favor en las tres fechas que disputó.

“El equipo no tuvo la capacidad de superar las líneas rivales. No quiero poner excusas, pero el equipo no supo plasmar las ideas por el tiempo. Asumimos con responsabilidad y, hoy, nos faltó carácter”, manifestó ‘Ñol’ en conferencia de prensa.

Asimismo, el Nolberto Solano reveló que esperó encontrar mejores rendimientos tras su debut en los Juegos Panamericanos, sin embargo, aseguró que la inexperiencia de sus pupilos les jugó en contra.

“Pensamos que el equipo iba a tener buena reacción tras el resultado con Uruguay, pero no fue así. No nos olvidemos que son chicos jóvenes. Esto será una buena experiencia y sacaremos conclusiones a futuro”, enfatizó el también integrante del comando técnico de Ricardo Gareca.

En cuanto a su continuidad al mando de la categoría sub-23, el exjugador de la selección peruana expresó “esta iba ser una buena prueba para saber con quién se podría contar y con quien no. Dependerá de Juan Carlos Oblitas si es que continúo o no al mando de este equipo en el Sudamericano”, sentenció.