Kimberly García contó la lesión que no le permitió lograr la medalla de oro en Lima 2019

Kimberly García abrió la jornada histórica del Perú este domingo al ganar una de las seis medallas de plata en la marcha atlética de 20 kilómetros en los Juegos Panamericanos Lima 2019. La atleta nacional hizo un tiempo de 1 hora con 29 minutos y se quedó a 58 segundos de lograr el oro que se lo llevó la colombiana Sandra Arenas.

La fondista de 25 años confesó la dura lesión que sufrió previo al inicio de los Panamericanos: una fractura de tibia la alejó de los entrenamientos durante dos semanas y aseguró que si llegaba en su nivel habría luchado por la presea dorada.

"Estaba planificando una marca de una hora y 26-27 minutos en Lima 2019. Lastimosamente, un mes antes sufrí una fractura en la tibia. Llegué muy tarde, no podía ni caminar, ni dar un paso y paré dos semanas. En el atletismo, si paras tres días, ya pierdes la forma deportiva. El médico me ayudó para llegar en óptimas condiciones a los Juegos Panamericanos al 60% de mi nivel. Si llegaba al 100% habría peleado por la medalla de oro”, declaró García a RPP.

Kimberly García comentó que la clave para ganar una marcha atlética está a partir de los últimos cinco kilómetros, pues, es en ese momento cuando debes vencer el cansancio del cuerpo y aumentar el ritmo. Es por ello que agradeció el apoyo de la afición peruana que se hizo presente en Miraflores.

“El público me ayudó bastante desde que partí porque estaba un poco presionada y pensando en su me iba a doler la lesión. Desde que aparecieron mi familia y todos los peruanos alentándome y cantando canciones, me ayudaron a no quedarme porque sentía dolor pero decía que había luchar por una medalla. No me dí por vencida y la barra me ayudó bastante”, finalizó.

Dato: Kimberly García clasificó a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 en la Copa Panamericana de marcha atlética al lograr la marca que pedía la Federación Internacional de Atletismo.