Lima 2019: un abrazo con historia

Por: Jesús Yupanqui

Juan Pablo Varillas se arrodilla y se toma el rostro, no lo podía creer. Sergio Galdós se tira al piso, como un niño. El público estalla entre aplausos, la fiesta se apodera en el Lawn Tennis. Ambos tenistas celebran con un abrazo en el centro del campo. Y es que el objetivo se cumplió, se sumó una presea más para el Perú, la número 16 en Lima 2019, superando su propio récord en los Juegos Panamericanos.

Obtenerla no fue sencillo, la dupla boliviana conformada por Boris Arias y Federico Zeballos metió pelea. Sin embargo, es en esos momentos cuando la localía empieza a tomar un rol importante, el público mediante su apoyo y aliento impulsó a nuestros representantes a conquistar la victoria por 2-1 (3-6, 6-3 y 10-12) y quedarse con la medalla de bronce. “Es uno de los momentos más importantes de mi carrera, es increíble sacar una medalla en tu país”, repite emocionado Varillas, mirando al público, disfrutando del momento, alzando los brazos en señal de victoria.

En el primer set, la dupla nacional superó sin problema a los bolivianos. Con saques largos y relevos rápidos, el combinado patrio pudo quedarse con el primer parcial. Era imposible no ilusionarse, la victoria no podría escaparse de nuestras manos. No obstante, como sucedió en las fechas anteriores, los peruanos bajaron su rendimiento, no estuvieron atentos en los relevos y Bolivia se quedó con el segundo set. El partido se definía en el tercer set.

En este parcial, Bolivia intentó dominar las acciones, pero Sergio Galdós rescató varias pelotas. De a pocos Perú fue creciendo y fue en el ‘match tie break’ donde los peruanos sacaron lustre a su talento y se quedaron con la victoria.

Por otra parte, Sergio Galdós y Anastasia Iamachkine ganaron la medalla de bronce tras superar 7-5 a la dupla de Guatemala, Weedon-González.