Juegos Panamericanos 2019: Triunfo bajo presión

Por Julio Estrada

El camino de Nicolás Pacheco al bronce panamericano fue una verdadera montaña rusa de emociones, entre descoordinaciones, angustia y polémicas, nuestro nuevo medallista en tiro tiene una completa historia sobre lucha contra la adversidad para contarle a sus nietos.

Pacheco clasificó a la final masculina de la modalidad de skeet en el puesto seis, adjudicándose el último cupo para pelear el podio. Una mezcla de nervios y concentración lo llevaron a cometer un error que hubiera podido ser fatal en sus aspiraciones dentro de esta competición. Por llegar tarde a la formación oficial de las rondas finales, Nicolás fue amonestado con un tiro menos.

“Yo tenía entendido que había que presentar solo los cartuchos. Había mucha presión, yo me aislé, ni siquiera escuché los llamados. Tal vez me confié en que alguien me iba a llamar”, indicó el atleta de 24 años.

En clara desventaja y ante tiradores que habían logrado mejor puntaje que él, Pacheco inició su faena final de manera irregular, sin embargo el apoyo de la gente se hizo sentir. Comenzó a escalar posiciones, enfocado siempre en el próximo tiro y ya no en el puesto que podría tener de no haber sido por el castigo inicial.

No obstante, las sorpresas estaban lejos de terminar. Tras dos eliminaciones se anunció que Nicolás Pacheco había ya conseguido su clasificación a Tokio 2020. La histórica remontada parecía posible hasta que en la ronda para definir al tercer puesto ocurrió otro hecho que provocó la desazón de los presentes, una nueva penalización evitaba que Pacheco iguale en puntos al norteamericano Christian Elliott, aunque, como después explicaron, el bronce era lo máximo que nuestro tirador podía obtener por el lugar que ocupó en la clasificación.

Una medalla que brilla más de lo usual, sabiendo las dificultades que tuvo que atravesar.

¿Sabía qué...?

- Falta. Pacheco fue penalizado por llegar tarde a la final. Arrancó con un plato menos.

- Castigo. Por subir demasiado la culata de la escopeta, Pacheco también fue sancionado en su última serie.