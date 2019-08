¿Perú presentó reclamo por infracción de colombiana? La verdad sobre la supuesta queja que beneficiaría a Kimberly García

La final de la Marcha Atlética Femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019 tuvo un momento tenso después de su realización pues aunque la colombiana Sandra Arenas haya llegado en primer lugar y Kimberly García segunda, muchos aseguraron que el resultado podría verse modificado, ¿qué pasó?

De acuerdo con la primera información que trascendió en la trasmisión en vivo de Movistar Deportes , Perú presentó reclamo contra la representante de Colombia, argumentando las faltas que habría tenido al no flexionar completamente la rodilla en la recta final de la competencia.

Con esto la delegación peruana presentó un reclamo en contra de la deportista de nacionalidad colombiana por supuestas faltas en el desarrollo de la competencia, lo cual ¿le quitaría la presea de oro?

La República conversó con Marita Letts de la Federación Peruana de Atletismo, y se conoció que no hay lugar a reclamo, debido a la presencia de diversos jueces y veedores en el trayecto de la carrera.

Letts aclaró que a pesar de haber imágenes que evidencien que Sandra Arenas no habría cumplido con una de las normas de la carrera, no se considera como prueba.

Asimismo, según explica la cadena televisiva Caracol, la falta cometida por Arenas tendría como amonestación una tarjeta roja, además que el video que circula es insuficiente para ser considerado.

Por si fuera poco, se confirmó que el tiempo determinado para cumplir el reclamo es de 30 minutos culminada la competencia, por lo cual la atleta colombiana se quedará con la medalla de oro y la peruana Kimberly García con la presea de plata.

Sandra Arenas, colombiana que logró el primer puesto en la Marcha Atlética Femenina de los Juegos Panamericanos Lima 2019.

No obstante, la versión de una fuente de la Federación de Atletismo aseguró que nunca hubo ningún reclamo por la participación de la colombiana, Sandra Arenas.

“Todo ha estado muy bien. Esperaba la medalla de oro, pero igual estoy muy contenta con el resultado que he tenido. La gente me ha ayudado bastante, agradezo mucho a todos los peruanos. Estaba con el objetivo de la medalla de oro. Durante la preparación he pasado por algunas lesiones, pero he tratado de llegar al 100%. Esperaba un poquito más”, expresó la huancaína al culminar su carrera.

El Comité Olímíco Perú felicitó a la atleta peruana por su medalla de plata: "Día 12 de Lima 2019. Competencia Atletismo: ¡Seguimos Sumando! Kimberly García logra la tercera medalla de plata para el Perú en los Juegos Panamericanos 2019 con un de 1h29min00s, la nacional logra su mejor de la temporada.

#Lima2019 | Día #12 de competencia 👉Atletismo: ¡Seguimos Sumando! Kimberly García logra la tercera medalla de plata para el #TeamPerú en @Lima2019Juegos . Con un ⏱️ de 1h29s00c, la nacional logra su mejor de la temporada.#COPinforma #SomosLima2019 #VamosPerú pic.twitter.com/RWJISYYmxz — Comité Olímpico Perú (@COP_Peru) August 4, 2019

Con la presea obtenida por Kimberly García, Perú suma 23 medallas en total: 7 de oro, 6 de plata y 10 de bronce. Esto marca un récord histórico para la delegación peruana en unos Juegos Olímpicos.