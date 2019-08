El drama que atravesaría Christian Cueva con su club Santos

Al parecer, las cosas en el club Santos no se acomodan a favor del peruano Christian Cueva ya que no tener participación con su equipo en las últimas jornadas que disputó, acaso ¿Aladino no convence a Jorge Sampaoli?

Este domingo, Santos derrotó a Goiás por goleada con un abultado marcador de 6-0. sin embargo, el jugador de la selección peruana no tuvo un buen sabor con este partido ya que volvió a quedar fuera de la lista de consideraciones por su entrenador.

Por segunda vez consecutiva, Christian Cueva no fue incluido ni en lista para el encuentro correspondiente a la jornada 13 del Brasileirao, lo cual no es una buena señal para el volante que desde su regreso de la Copa América no ha tenido rodaje.

La última vez que el exjugador de Sao Paulo estuvo en el once del Santos fue el 25 de mayo, cuando se enfrentó al Internacional de Paolo Guerrero y en el cual solo tuvo 28 minutos de acción.

En lo posterior no ingresó por estar en concentración con la selección peruana para Brasil 2019, además la quincena de 15 dejó su club por unos días para estar pendiente del nacimiento de su hijo en Trujillo.

Además, el estratega argentino Jorge Sampaoli manifestó que no lo tomará en cuenta hasta que recupere ritmo, ¿aún no lo logra?

“Cueva venía de las vacaciones después de la Copa América así que se va a tener que poner en forma. Santos cuenta con 7 extranjeros y todos no pueden estar", dijo Jorge Sampaoli.