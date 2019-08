El noble gesto de Miguel Trauco hacia su familia tras ganar su ‘primer millón’ por su pase a Francia

Miguel Trauco vivirá su primera experiencia en el fútbol del viejo continente. El lateral izquierdo de la selección peruana arregló con el Saint-Etienne de Francia, quien desembolsó una millonaria cifra al Flamengo para contar con los servicios del ‘Genio’.

Medios extranjeros señalan que los ‘Les Verts’ habrían pagado más de un millón de euros para contratar a Miguel Trauco por las próximas tres temporadas. Quedar como el mejor lateral zurdo de la Copa América 2019 fue el aliciente principal que atrajo al conjunto francés.

Su traspaso a la Ligue 1 de Francia ha traído un grato recuerdo en el entorno de Miguel Trauco. El ‘Genio’ tuvo un noble gesto con su familia cuando el fútbol le empezó a dar ingresos a sus bolsillos.

Cuando el ex Universitario de Deportes arribó a suelo brasileño, precisamente, en el Flamengo, realizó un viaje a su natal Tarapoto para obsequiarle una casa a sus padres. Rápidamente, también compró otro hogar para su esposa e hijos.

Por otra parte, Flamengo publicó en redes sociales la emotiva despedida de Miguel Trauco hacia sus compañeros tras el partido que disputaron por Copa Libertadores. “De corazón esto ha sido mi segunda familia, me he sentido en casa. Me llevo los mejores momentos que he vivido acá. Muchas gracias por todo el recibimiento”, fueron las palabras del lateral zurdo a todo el plantel del ‘mengao’.

Ahora, a sus 26 años, Trauco tendrá la oportunidad de seguir creciendo a nivel futbolístico en una liga que en los últimos años ha sido gobernada por el poderoso Paris Saint Germain. El ‘Genio’ disputará Ligue 1 y UEFA Europa League con la camiseta del Saint-Etienne.

