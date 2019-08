¡Es oficial! Jefferson Farfán confirma su retiro en Alianza Lima [VIDEO]

Jefferson Farfán se encuentra en Lima recuperándose de la lesión que no le permitió continuar en la Copa América 2019. Asimismo, la Foquita aprovecha su estadía en la capital peruana para supervisar las grabaciones de su película y también se toma tiempo para compartir con sus familiares y amigos cercanos.

Recientemente, Jefferson Farfán subió a Instagram una historia en la que se lució al lado de leyendas de Alianza Lima en el estadio Alejandro Villanueva. Posteriormente, el delantero fue entrevistado por el equipo de prensa blanquiazul e hizo algunas confesiones sobre su vida.

PUEDES VER El conmovedor mensaje de Miguel Trauco en su despedida del Flamengo

“Estoy feliz de volver a mi segundo hogar. Me trae recuerdos muy bonitos reencontrarme con jugadores con los que he jugado durante muchos años como Waldir, José, Jayo, Ciurlizza. Me alegra mucho verlos”, señaló Jefferson Farfán al iniciar la entrevista.

Asimismo, el delantero de la selección peruana comentó que aún mantiene comunicación con algunos jugadores de Alianza Lima. “Hablo mucho con Rinaldo que es mi promoción. Siempre andamos en comunicación. Estoy feliz por él”, dijo.

PUEDES VER Edison Flores alborota a fanáticos por sus fotos con delfín [FOTO]

Sin embargo, la pregunta que más captó la atención de los hinchas blanquiazules fue la última. “¿Terminas tu carrera en Alianza Lima?”, consultó el entrevistador. “Obviamente”, contestó Jefferson Farfán.

De esta forma, el delantero de la selección peruana confirmó que se retirará en Alianza Lima. ¿Cuándo? Hasta el momento se desconoce, pero debe ser aproximadamente en dos años ya que su contrato con Lokomotiv vence en 2020.