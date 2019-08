Solano se enojó con el árbitro tras empate de Perú con Honduras en el minuto final [VIDEO]

¡Lamentable! Este jueves, la selección peruana sub-23 tenía la gran oportunidad de lograr sus primeros tres puntos en los Juegos Panamericanos 2019; sin embargo, su similar de Honduras empató el marcador en el último minuto.

El técnico de la Bicolor, Nolberto Solano, no soportó que el árbitro se haya pasado del tiempo agregado que había dado (5′) y, al finalizar el partido, fue a reclamarle con un elevado tono de voz y con gestos de molestia.

Tal y como se pueden ver en las imágenes, Ñol Solano y los jugadores de la selección peruana tuvieron que ser separados por los efectivos de seguridad para poner a salvo al juez principal.

Declaraciones de Solano tras el empate de Perú en los Panamericanos 2019

Luego del momento agitado que dio el término del compromiso, Nolberto Solano dio la cara e hizo un análisis sobre el empate que complica a la selección peruana de fútbol masculino en su objetivo de continuar en los Juegos Panamericanos 2019.

PUEDES VER Lima 2019: Chalaca Gonzales criticó a Nolberto Solano y afirmó que Claudio Pizarro debió estar en vez de Mauricio Montes

“Esto es un desazón para todos. Fue un golpe duro porque es partido estaba prácticamente controlado y lastimosamente el nerviosismo de último minutos nos desiquilibró a todos”, empezó diciendo Solano en la conferencia de prensa tras el Perú vs. Honduras.

“No quiero poner una excusa, y no me gusta a hablar de los árbitros, pero creo que el partido ya había terminado. Esto es una lección para los chicos, que hasta que el referí no termine el partido, no se puede dejar la concentración debida”, agregó el exfutbolista y excapitán de la selección peruana.

PUEDES VER Comité Organizador de los Juegos Panamericanos Lima 2019 respondió a la crítica de diario chileno

Así fue el airado reclamo de Solano al finalizar el Perú vs. Honduras por los Panamericanos 2019