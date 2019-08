Nolberto Solano: “Esto nos servirá de experiencia, ellos son jóvenes”

“Una desazón para todos”, así calificó Nolberto Solano, entrenador de la selección peruana que disputa los Juegos Panamericanos Lima 2019, el empate en el último minuto de Honduras ante la bicolor.

“Fue una desazón para todos, un golpe duro. Prácticamente estaba todo controlado pero el nerviosismo del último minuto, el tiro libre nos desequilibró a todos y empezamos a hacer faltas que podían ser evitables. No voy a usarlo de excusa, pero creo que el nivel de los arbitros -Hace una pausa- Es una leccion para ellos, son chicos jovenes y hasta que el referí no termina el partido, no puedes perder la concentración” indicó ‘Ñol’.

El ‘Maestrito’ ya se proyecta al siguiente partido, clave para que Perú mantenga esperanzas de acceder a una siguiente ronda. “Debemos esperar el resultado de Uruguay con Honduras (la siguiente fecha) y hacer un buen partido el domingo para clasificar”.

"Trabajamos (la pelota parada) todos los dias. Defensiva y ofensiva. Pero, vuelvo a repetir, esto nos va a servir de experiencia, ellos son jovenes. Esto le pasa a cualquier futbolista.

El también asistente técnico de Ricardo Gareca en la selección mayor destacó el progreso de los jugadores respcto al partido anterior.

El siguiente encuentro de la selección peruana será ante Jamaica este domingo a las 8:30 en el Estadio San Marcos. “El rendimiento ha sido bueno, nos venimos afianzando, este es recién nuestro segundo partido. La pelota parada es una tarea dificil para todos, en los últimos minutos debimos tener mas cuidado” sentenció.