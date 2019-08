La efusiva celebración de Itzel Delgado con la bandera peruana tras ganar la primera medalla en surf [VIDEO]

Itzel Delgado entró a la historia en Lima 2019 al ganar este viernes la primera medalla del surf que se estrenó por vez primera en los Juegos Panamericanos. El surfer peruano, uno de los más jóvenes en la modalidad stand up paddle race, se colgó la presea de bronce en el pecho y celebró con al bandera peruana en el podio en el Complejo Deportivo de Punta Rocas.

El tablista peruano hizo un tiempo de 00:26:24:3 y se quedó a poco de luchar por la de plata ya que una ola lo hizo caer de la tabla cuando estaba por llegar a la meta. Pese al error, Delgado se mostró feliz de darle la primera medalla al Perú. “El mar amaneció bien movido. Las condiciones no estuvieron a nuestro favor, pero me voy contento, con una medalla y dejando el Perú en alto”, declaró a RPP.

“En la última recta agarré una ola que me acerco al primer lugar, pero cerca de la orilla vino una ola que me tumbó, cuando salgo, el colombiano me estaba alcanzando, pero con el aliento de los peruanos saqué fuerza de donde no había para correr con todo y agarrar esa medalla de bronce. Es un gran orgullo, es una recompensa valiosa para traer una medalla al Perú y ¡Arriba Perú!”, agregó.

Itzel Delgado logró la medalla número 13 de Perú en Lima 2019, la séptima de bronce, y con ello se supera la marca anterior de 12 preseas en Toronto 2015, a falta de diez días para que culminen los Juegos Panamericanos.