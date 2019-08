Rumbo a Bogotá

La Libertad. Karatecas trujillanas convocadas a la selección se alistan para el II Campeonato Panamericano de Karate JKA, que se realiza en Bogotá del 9 al 11 de agosto con 13 países.

Las trujillanas que viajan son: Nicolle Polo Sánchez, categoría 12 años y Kimberly Quiñones Torres, categoría 20 años; ambas del Dojo Kawauchi, que dirige Javier Abanto, quien también viajará, pues será juez en este certamen. Toda la delegación peruana suma 32 karatecas que lograron su clasificación en el último nacional.

Las deportistas con el afán de lograr retornar con medallas se exigen al máximo en cada entrenamiento de dos horas diarias, por tres días a la semana, sobre todo estos días que están afinando su kumite y kata para la competencia de este Panamericano en Colombia.

Los países que les tocará enfrentar al equipo peruano son: Bolivia, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Uruguay, Paraguay, Venezuela, Costa Rica, Cuba, Panamá, México, EE.UU. y Canadá.

“Será una gran experiencia, me he venido preparando para este Panamericano, son tres años que vengo tomando parte de la JKA, he estado puliendo mi karate para dejar en alto el nombre de mi ciudad y el país. Agradezco todo el apoyo que me dan mis padres. Por ellos quiero traer medallas”, sostuvo Nicolle Polo.

Por su parte, Kimberly Quiñones, quien es de El Porvenir, destacó que “el karate me ha dado mucha disciplina y ahora ir a competir fuera del país es la experiencia que todos queremos tener. Solo estar a la altura y regresar con medallas”.

La Japan Karate Association (JKA) es la organización más grande y prestigiosa del mundo con más de 100 países miembros y cerca de 25 millones de afiliados. La JKA está dedicada a la preservación del alma y espíritu del arte de “Kokufu Bunka Karate-Do” o karate, basado en la tradición ancestral japonesa del bushido (camino del samurai).