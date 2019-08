En Chile se cuestiona la elección de Lima como sede de los Panamericanos

Incomodidad en los periodistas y demora en los traslados de los deportistas, es lo que está suscitando la falta de organización en los Panamericanos Lima 2019, según el diario El Mercurio de Chile.

De esta forma, a través de un informe redactado por un enviado especial, se puso en tela de juicio la elección de Lima como sede del evento deportivo. ¿Qué argumenta el diario?

Una hecho puntual dejó en descubierto la “cruda realidad” de Lima 2019, según El Mercurio. Fue el accidente que tuvo el ómnibus en el que se trasladaba la tenista chilena Daniela Seguel.

“Tuvimos un problema de un choque en el que no pasó nada grave, pero obviamente incomoda. No es bueno, es lamentable que pasen estas cosas, más por un error de alguien que no debió meterse al carril de nuestro bus”, relató la deportista.

En relación a ello, el informe resalta el caótico tráfico de la capital peruana, lo cual impide el rápido traslado de los atletas. “El tema de los desplazamientos definitivamente está sacando ronchas y provocando una molestia casi generalizada”, apuntan.

Luego, el medio narra otro hecho que generó incomodidad: unos atletas colombianos tuvieron que descender del autobús que los trasladaba a la Villa Panamericana para ordenar los conos que separaban las vías.

Esto debido a que el carril por donde se trasladaba el bus estaba en condiciones intransitables. Los deportistas terminaron “exponiéndose al evidente peligro de los autos que circulaban a alta velocidad por la zona”, observa el diario chileno.

Incomodidad de periodistas

En otra parte del informe sobre Lima 2019, se critica las incomodidades a los que se tiene que enfrentar la prensa de todos los países. “Accesos con largas filas, plantones en sedes muy lejanas y excesiva revisión a los que equipos”, no han facilitado el trabajo, señalan.

Sobre ello apuntan que durante una triatlón desarrollada en Agua Dulce, Chorrillos, decenas de periodistas, incluyendo el redactor de la nota, quedaron varados por horas.

“Ninguno de los cientos de voluntarios pudo dar una explicación sobre los buses que brillaban por su ausencia”, sentencia El Mercurio.