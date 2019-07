Gareca reveló que estuvo cerca de firmar por un histórico club de Sudamérica antes que Perú

El destino de la selección peruana pudo ser otro. Ricardo Gareca pudo tomar otro rumbo lejos de la Bicolor, en una reciente entrevista el estratega argentino aseguró que estuvo cerca de cerrar con la Universidad de Chile. “Fue algo muy real”, manifestó el Tigre.

Dichas declaraciones las prestó para Radio ADN de Chile. La madeja de esta historia empezó a desenvolverse luego de que los periodistas le recordaran las veces que le tocó estar en el país sureño como jugador y entrenador. Fue entonces que el ‘cerebro’ de la selección peruana contó cuan cerca estuvo de llegar a dirigir a la U. De Chile.

“Hubo un interés real de Universidad de Chile. Me habló muy bien de la U el “Ingeniero” Pellegrini. Una de las visitas que hice en Europa, fue en Manchester City. Me dio la posibilidad de un acercamiento y nos trataron maravillosamente bien. El “Ingeniero” me había hablado bien de cómo es como club la U”, empezó contando el Tigre.

Sin embargo, las negociaciones no llegaron a buen puerto por surgieron algunas especulaciones que enfriaron el tema.

“Yo tuve una reunión con ellos y fue algo muy real. Pero más adelante hubo una confusión porque también yo tuve una reunión con gente de España en Chile, con el Celta de Vigo que me citaron en Chile, y me estaban esperando los medios chilenos creyendo que iba a arrgelar con algún equipo”, añadió Ricardo Gareca.

En otro momento de la entrevista, el técnico de la selección peruana no le cerró las puertas al fútbol chileno asegurando que le gustaría dirigir por allá.

“Chile se ha posicionado muy bien con el correr de los año, por si infraestructura. Nosotros hemos ido al complejo de Everton y me sorprendió lo que tienen. Han mejorado mucho su infraestructura y poderío. Han mejorado futbolísticamente. Lo que hizo Sampaoli en la U, Colo Colo. Ahora estoy como técnico de selección, pero si en un futuro me decidiera a dirigir como equipo, creo que Chile es un mercado muy importante”, finalizó el estratega de 61 años.