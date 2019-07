A un disparo de la medalla

tiro. Alessandro de Souza nos ilusionó a todos, sin embargo, su magnífica presentación solo alcanzó el cuarto lugar en fosa.

Con la escopeta al hombro, con un caminar impasible que irradiaba tranquilidad y concentración al máximo, Alessandro de Souza fue paso a paso hasta la final de la modalidad de fosa en la disciplina de tiro. En esa instancia, sobrevivió dos eliminaciones, pero en la tercera ronda final quedó un disparo por debajo del brasileño Roberto Schmits, adjudicándose el cuarto lugar, muy cerca del podio.

El comienzo de la jornada fue promisorio para De Souza. Fueron tres rondas en las que solo le erró a un plato (en el último intento de la primera serie), las dos últimas fueron juegos perfectos que lo ubicaron segundo en la clasificación general con un puntaje total de 122.

La final llegó ante una tribuna repleta, el apoyo a De Souza era tan abrumador que por los parlantes se pidió que el reconocimiento recaiga en los 6 participantes. Nuestro tirador hizo su mejor esfuerzo, no obstante, los tiros que no falló en la ronda de clasificación los erró aquí, se recuperó momentáneamente y peleó la punta durante algunos turnos, sin embargo, la pericia de los estadounidenses Brian Burrows y Derek Haldeman salió a relucir para quedarse con el oro y la plata.

“Venía muy bien, la clasificación me dejó con buenas sensaciones, estaba seguro de mí mismo pero en la final siempre hay que tener ese poquito de suerte para poder enganchar, cosa que no se me dio hoy. En los momentos que tuve que definir, comenzaron a llegar los ceros y eso me costó el podio”, aseguró De Souza. Por su parte, Daniel Vizcarra quedó sexto puesto en la final de 50 metros con rifle. ❖