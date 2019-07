¡Orgullo nacional! Escolar peruana se consagró como tricampeona Panamericana de ajedrez

La escolar peruana Fiorella Contreras se coronó tricampeona de ajedrez en el Festival Panamericano de Ajedrez de la Juventud 2019 que se realizó del 20 al 27 de julio en la ciudad de Guayaquil, Ecuador.

La alumna del colegio Saco Oliveros obtuvo la medalla de oro en la categoría sub-12 femenino con un total de 8.5 puntos, liderando las nueve rondas del torneo, seguida por otra peruana, Azumi Bravo (medalla de plata), dejando relegada en el tercer lugar a la ajedrecista de Estados Unidos Stephanie Velea.

La tricampeona peruana consiguió anteriormente el campeonato en México 2014 y Costa Rica 2017. Además, recordemos que, con tan solo 7 años, logró ganar el mundial de ajedrez en Brasil, el mismo año de su primer título panamericano, y así se convirtió en la campeona más joven del país.

En total, la delegación peruana se alzó con 7 medallas. Destacó también la participación Irina Rojas, quien obtuvo la medalla de bronce en la categoría de sub 8. Ella con 7 años fue la ajedrecista más joven del festival y es candidata a obtener el título internacional de Maestra FIDE.

Por otro lado, Diego Flores (sub 14), Heidy García (sub-16) ganaron la medalla de plata. En tanto, Henry Vásquez (sub 14) y Steven Rojas (sub 16) obtuvieron la presea de bronce.

El campeonato se desarrolló en seis categorías sub 8, 10, 12, 14, 16 y 18. Participaron más de 700 ajedrecistas de 26 delegaciones. Entre los más destacados podemos mencionar a Estados Unidos, Argentina, Costa Rica, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Cuba, México, Puerto Rico, Uruguay, entre otros.

Fuente: Andina