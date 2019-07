¿Barcelona, Juventus, Madrid o PSG? Cristiano Ronaldo reveló el futuro de Neymar

El futuro de Neymar sigue incierto con miras al inicio de la nueva temporada en Europa. El astro brasileño sigue entrenando con el PSG, pero le ha manifestado a la directiva de su salida en este mercado de fichajes. El Barcelona ya presentó una oferta a la ‘Juve’ para repatriar a ‘Ney’ pero si se cae la operación, el representante le buscaría equipo en la Juventus de Turín.

Cristiano Ronaldo, exjugador del Real Madrid y estrella de la Juventus, se refirió a situación de Neymar y le cerró las puertas del cuadro de Turín, pues, aseguró que “se va a quedar en París”. “Es un gran jugador y me llevo muy bien con él. Hemos grabado juntos hace poco. Pero se habla mucho de él, para Madrid, Barça, Juve...Es el trabajo de la prensa porque hay que vender”, declaró ‘CR7’ al diario Marca de España.

“Pienso que se va a quedar en París y si no es así, que busque donde sea feliz y donde pueda expresar su fútbol que es mucho, que no tenga lesiones, que le está pasando mucho y le tiene que preocupar. A mí me preocupa porque me gusta ver al chico jugando. Al margen de donde juegue, que se cuide y no tenga lesiones, eso es lo que deseo para él”, agregó.

El directo deportivo del PSG, Leonardo, le abrió las puertas de salida del club a Neymar solo si llega una oferta económica que beneficie al club. Los diversos medios de Francia, informan que el conjunto de la capital pide 180 millones de euros para cerrar el trato con Barcelona.