La sonrisa de la victoria

Especial. Natalia Cuglievan reafirmó ser la mejor del continente al conseguir la medalla de oro en esquí acuático modalidad figuras. La peruana revalidó su título panamericano en Bujama y hace historia.

Lo hizo nuevamente. La peruana Natalia Cuglievan volvió a bañarse de oro en los Juegos Panamericanos y reafirmó ser la mejor del continente, esta vez en casa, en Lima 2019.

La esquiadora de 22 años revalidó la medalla de oro ganada en Toronto 2015 y se consagró en la Laguna de Bujama. Cuglievan obtuvo el disco dorado en la modalidad de figuras del esquí acuático, consiguió el récord panamericano e hizo historia para nuestro país.

La destacada deportista peruana alcanzó 9,910 puntos. Con su impecable serie, que terminó celebrándola con la gente que la apoyó en todo momento, demostró que mantiene su hegemonía desde lo hecho en la capital canadiense cuatro años atrás.

Nuestra compatriota relegó en la lucha por el podio a la estadounidense Erika Lang y a la canadiense Louise Rini. La representante nacional dejó en el segundo lugar a Lang con 9,720 puntos; mientras que Rini finalizó tercera con 8,820 puntos.

De esta manera, el Perú sumó su cuarta medalla de oro y consigue superar lo hecho en Toronto 2015, donde sumó tres preseas doradas. Así, pues, la delegación peruana se consolida como la más ganadora de preseas de oro en la historia del país en los Juegos Panamericanos.

“Esta vez no me lo esperaba para nada, porque si no me equivoco Gladys (Tejeda) y yo somos las únicas que hemos repetido medalla como en Toronto. Contenta con el récord panamericano. Es un gran honor, estoy supercontenta. Se lo dedico a todo el Perú porque siempre están apoyando y alentando en estos juegos”, agregó.

Cuglievan admitió que estuvo nerviosa en la competencia, pues hacerlo en casa no es algo que se dé todos los días. “Hoy como nunca estaba demasiado nerviosa, tuve que sentarme con mi entrenador y tranquilizarme antes de competir”, contó tras enviarle un mensaje a todos los peruanos que aún no compiten en los Juegos Panamericanos. “Les digo que sí se puede. No se dejen vencer por los nervios porque es un gran honor representar al Perú”, finalizó.

Natalia no se conforma con subir a los más alto del podio en Lima 2019, pues el 31 de agosto viajará rumbo a Malasia para competir en el Campeonato Mundial Open de Malasia 2019. ❖

sabía que...